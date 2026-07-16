Accidentul s-a petrecut joi după-amiază, în zona localității Negreni, din Olt.

În imagini se observă mașina oprită pe marginea drumului expres, din cauza unei defecțiuni. Șoferul nici măcar nu apucase să coboare, ca să pună triunghiul reflectorizant.

Din spate a venit un TIR, al cărui șofer vorbea la telefon, spun polițiștii. Nu a fost atent și a intrat în plin în autoturism.

Din fericire, niciunul dintre bărbați nu a fost rănit. Însă accidentul readuce în atenție pericolele de pe drumurile expres, unde nu există bandă de urgență.

De pildă, pe o șosea dintre Craiova și Pitești au fost înregistrate 18 accidente grave, de la deschiderea ei din 2022. Trei oameni și-au pierdut viața, iar alți trei au fost răniți grav.

Tocmai de aceea, Compania de Drumuri a decis ca viitoarele drumuri expres să fie construite cu bandă de urgență.

În cazul de joi, șoferul TIR-ului a fost amendat, pentru că folosea telefonul în timp ce conducea.