Bărbatul s-a despărțit de grupul cu care efectua ascensiunea și, încercând să coboare singur, a ajuns pe un traseu greșit, fiind găsit în jurul orei 08:00, în stare bună de sănătate.

Intervenția a început după un apel la 112, făcut chiar de bărbat, în jurul miezului nopții. Epuizat și dezorientat, acesta a relatat salvatorilor că s-a rătăcit în timp ce încerca să coboare singur. Căutările s-au desfășurat pe parcursul a opt ore, prin întuneric, pe teren dificil și în zone în care comunicațiile radio și telefonice nu erau disponibile.

Un apel la responsabilitate pe munte

Jandarmeria Română a transmis un mesaj de avertizare după această intervenție: „Lecția acestei nopți este una importantă: pe munte, nimeni nu trebuie lăsat în urmă.” Jandarmii montani recomandă să nu lăsați niciodată singură o persoană care este epuizată, accidentată, dezorientată sau care nu mai poate continua traseul. „Într-un astfel de moment, câteva minute de răbdare și sprijin pot face diferența”, subliniază autoritățile.

Autoritățile îndeamnă turiștii să nu se aventureze singuri pe trasee dificile și să rămână mereu împreună cu grupul.