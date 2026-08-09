Salvamontiștii au folosit, în premieră, un sistem special pentru astfel de intervenții, ca să-i recupereze pe cei doi.

Mai exact, doi salvatori au coborât din elicopter cu ajutorul unei frânghii și au ancorat aeronava de peretele muntelui. Au redus astfel riscul ca aparatul de zbor să fie purtat de vântul care bate cu putere în acea zonă.

De asemenea, sistemul le permite salvamontiștilor, aflați pe frânghie, între peretele vertical și aparatul de zbor, să se desprindă de stâncă, în cazul unei retrageri bruște a elicopterului.

Intervenția chiar a fost întreruptă, la un moment dat, de vremea nefavorabilă.

Dar totul s-a încheiat cu bine, iar cei doi cetățeni germani au fost aduși în siguranță la sol.