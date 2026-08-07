El este anchetat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi pentru distrugere. Poliţia face apel la cei care au date despre locul în care evadatul se află să anunţe autorităţile.

„La data de 6 august 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Giurgiu au fost sesizaţi de către dispeceratul S.I.M.E. cu privire la faptul că un bărbat, de 46 de ani, din municipiul Giurgiu, în cazul căruia Judecătoria Giurgiu a dispus măsura arestului la domiciliu, ar fi intervenit asupra dispozitivului de monitorizare electronică. Bărbatul în cauză nu a fost găsit la adresa unde executa măsura preventivă. Serviciul de Investigaţii Criminale s-a sesizat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evadare, sub supravegherea unităţii de Parchet competente”, precizează sursa citată.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că evadatul era arestat la domiciliu într-un dosar de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi distrugere.

Poliţia face apel la cei care au date despre locul în care se află evadatul să anunţe autorităţile. IPJ Giurgiu face publice şi semnalmente evadatului: acesta are 1,68 metri înălţime, 70 kilograme, construcţie atletică, păr negru, drept, scurt, faţă ovală, ochi verzi, nasul drept, iar pe braţe are tatuaje monocolore reprezentând trandafiri şi motive tribale.

La momentul plecării, bărbatul purta tricou de culoare verde deschis şi pantaloni scurţi de culoare neagră.