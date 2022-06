Bac 2022. Cum s-au descurcat elevii la proba de luni la Limba și literatura română

StirilePROTV

Luni a început Bacalaureatul, cu proba scrisă la Limba şi literatura română pentru 117.000 de absolvenţi de clasa a 12-a.

Comedia lui Caragiale nu a fost pe placul tuturor, aşa că mulți au ieșit dezamăgiți din sălile de examen. Din păcate, din generaţia de anul acesta, 40.000 de elevi nici măcar nu s-au înscris la examen.

Elevă: „Era unul în prima bancă la geam și când a dat subiectele m-am uitat la el să îi văd reacția și a dat drumul la foaie și și-a pus mâinile în cap. Eu am crezut că a picat și m-am panicat foarte tare."

Deși textele lui Caragiale continuă să stârnească hohote de râs, comedia de luni, de la examen, s-a transformat repede într-o dramă pentru unii dintre candidați.

Elev: „Mi-a picat fața. Am crezut că o să pice ce am știut, dar mi-a picat fața! M-am descurcat, ce să facem.”

Elev: „Un examen relativ greu, când am primit subiectele și am văzut că este comedie zici că mi-a picat lumea în cap, dar am început să îmi reamintesc despre < > ”

Elev din Brașov: „Am văzut comedie și încercam să îmi amintesc opera respectivă care era comedie și nu mi-a venit. Așa că nu am scris subiectul trei.”

Elev: „M-a sunat aseară bunica mea la ora 10 noaptea, că ea crede că o să îmi pice < > sau Eminescu și eu eram < > .”

Unii dintre candidați s-au prezentat la proba scrisă cu diferite talismane în speranța că vor avea noroc.

Elevă: „Rujul pe care îl port cred că îmi ține de noroc. Am avut destul de multe emoții, dar au dispărut când am ajuns în sala de examen."

Elev: „Colegii mei pe aici au folosit mir și m-au dat și pe mine, așa că nu știu dacă a avut efect.”

Elev: „Da, am avut o eșarfă, e de la mama, am dus-o și la biserica și la Sfânta Parascheva.”

Tinerii au primit trei subiecte principale, două texte la prima vedere și un eseu argumentativ. Specialiștii în educație susțin că au fost de nivel mediu și că testează mai degrabă cât de constiincioși au fost elevii și mai puțin gândirea lor critică.

Ruxandra Achim, profesor de Limba și literatura română: „Un element specific disciplinei „Limba și literatura română” este faptul că trebuie să fim foarte atenți nu numai la conținutul informațional prezentat și la modul în care ne exprimăm. Au punctaj pentru partea de infirmație cât și pentru redactare. E vorba de corectitudine, de utilizarea limbii literare.”

Cei care știu deja la ce facultate vor să meargă sau au fost deja admiși la universități din străinătate nu își pun baza în notele de la Bacalaureat. La Colegiul „Ion Luca Caragiale” din Capitală peste 80% dintre absolvenți vor pleca la studii peste hotare.

Viitor student: „La facultate în Olanda, pe computer science. Pentru experiență. Asta cu facultate bună oriunde poți să înveți, dar plec pentru experiență.”

Reporter: Câți copii din clasa ta pleacă?

Viitor student: „Aproape jumătate și restul rămân la medicină și arhitectură.”

Elevi: „Noi nu avem nevoie de bac pentru admitere, așa este, ea dă la drept, eu la medicină. Pe scurt, nota de la bac este o chestie care se trece în jurnalul personal.”

În tot acest timp, în Romania, în multe locuri nu se mai organizează examen de admitere. Chiar și așa, 16 facultăți, inclusiv de teologie sau matematică, din cadrul unor universități, au renunțat la anumite programe în lipsa de studenți.