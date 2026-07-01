În arestul poliției au ajuns și soția lui, cei trei băieți și o colaboratoare. Avocatul său a respins acuzațiile și spune că Viorel Pașca este nevinovat, iar în adăposturile asociației sale din Bihor bolnavii au primit șansa la o viață mai bună.

După aproape o jumătate de zi petrecută la DIICOT, Viorel Pașca, soția lui, cei trei băieți și o apropiată care conducea filialele asociației „Dumbrava – Dumnezeu poartă de grijă” au fost reținuți pentru 24 de ore.

Pacienții nu ar fi beneficiat de personal calificat

Anchetatorii le reproșează că ar fi exploatat oameni cu nevoi speciale pe care i-au adăpostit în locuințele asociației, dar numai pentru a câștiga bani de pe urma lor, chiar dacă le ofereau hrană și îngrijire medicală. Procurorii susțin că nu aveau personal calificat pentru aceste activități.

Avocatul familiei Pașca susține că acuzațiile sunt nefondate.

Răzvan Doseanu, avocatul familiei Pașca: „Poziția domnului Pașca și a celorlalți este că acei oameni nu erau neglijați. S-a făcut tot ce s-a putut din punct de vedere uman. Repet, vorbim de persoane care veneau acolo ca ultimă soluție. Nu aveau alte cămine unde să meargă, nu aveau mijloacele să își asigure o farfurie de mâncare, să nu stea iarna pe străzi în ger. Și majoritatea veneau aduse de autorități, pentru că autoritățile nu le asigurau niciun fel de locație, de mijloace de subzistență.”

Ce acuzații aduc procurorii

Procurorii DIICOT îl acuză pe Viorel Pașca de faptul că, la adăpostul unor acțiuni caritabile, ar fi profitat de pe urma unor persoane fără discernământ care nu ar fi avut posibilitatea să decidă singure unde sunt adăpostite și în ce condiții.

Răzvan Doseanu, avocatul familiei Pașca: „Dacă statul și-ar fi făcut treaba, nu ar fi fost o problemă la domnul Pașca și nu ar fi venit autoritățile publice la un privat care să aducă oameni în stadii terminale, oameni bolnavi, oameni ai străzii, oameni de care uitase practic toată lumea și care puteau muri pe străzi în condiții improprii.”

13 milioane de lei ar fi prejudiciul estimat în acest caz. Procurorii DIICOT susțin că persoanele cu nevoi speciale adăpostite de asociația Dumbrava, gestionată de familia Pașca, ar fi dus la atragerea unor fonduri financiare uriașe, din donații și din ajutoarele financiare oferite de stat, după ce bolnavilor li se întocmeau acte de identitate, de domiciliu sau medicale de angajații asociației. Viorel Pașca este acuzat și că ar fi avut acces la cardurile și conturile bancare în care le erau virate pensiile celor adăpostiți. Asta după ce fiecare persoană semna o declarație de consimțământ.

DIICOT susține că Viorel Pașca deține în prezent și controlează 14 proprietăți unde oferă asistență medicală și socială, inclusiv un bloc cu 12 apartamente unde ar fi urmat să adăpostească femei abuzate.

Răzvan Doseanu, avocatul familiei Pașca: „Ar fi interesant să ni se prezinte, raportat la acele sume care ni se prezintă pe mulți ani de zile, să vedem cheltuielile cu acei oameni. Din datele care există în acest moment, pe la domnul Pașca și acele așezăminte pentru oameni sărmani, bolnavi, ar fi trecut 3000 de persoane. Rămâne de văzut care au fost cheltuielile.”

Peste o mie dintre cei care au trecut prin așezămintele asociației Dumbrava sunt înmormântați în cimitirul din localitate, iar preotul paroh spune că, atunci când erau în viață, au fost bine îngrijiți.

Iulian Terec, preot paroh Dumbrava: „90 la sută nu aveau pe nimeni. Erau extraordinar de bine. Mâncare la timp, îngrijiți, spălați și unghiile… Deci când se ducea acolo, pentru că am asistat la un caz, se spăla, îi luau hainele și îi dădeau haine noi. Și atunci îi arăta patul, asta, asta! Deci nu erau probleme.”

Monumentul pe care îl vedeți a fost ridicat de familia Pașca la intrarea în cimitirul greco-catolic, în memoria celor care au murit în acele cămine, iar tăblițele montate pe el conțin răspunsuri la unele întrebările zilei. De pildă, se precizează că 90% dintre pacienți au fost trimiși aici de spitale sau alte instituții ale statului din toate județele.

Între timp, Ministerul Sănătății a anunțat că, după perchezițiile din Bihor, au fost evaluate peste 400 de persoane adăpostite de asociația familiei Pașca. 18 au fost internate în spital, iar restul au fost preluate de mai multe direcții județene de asistență și protecție socială.