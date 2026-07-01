Corespondent PROTV: „În aceste momente, soarta familiei Pașca este în biroul procurorilor DIICOT. Asta în condițiile în care Viorel Pașca, soția lui, cei doi fii, dar și cei doi colaboratori au ajuns încă de dimineață aici pentru a da explicații în acest dosar de anvergură, dosar în care sunt vizați de suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, dar mai ales de trafic de persoane, acuzații despre care însuși avocatul lor, sosit de la Oradea în urmă cu doar o oră, spunea că ar fi nefondate, pledând în continuare pentru nevinovăția lor și afirmând că tot ceea ce a făcut familia din Bihor pentru nevoiași a fost cât se poate de uman.

Chiar dacă recunoștea apărătorul lui Viorel Pașca că nu existau acele autorizații cerute de lege, spunea același avocat că, dacă acei oameni nu primeau ajutorul acelor așezăminte, cu siguranță ar fi avut parte de o soartă cruntă, nu ar fi avut un acoperiș deasupra capului, nu ar fi avut, de asemenea, hrană și, în aceleași condiții, chiar dacă tratamentele erau date celor care aveau suferințe medicale de persoane fără pregătirea necesară, e ceva mai bine decât să nu fi primit deloc. De altfel, în aceste momente, spun surse apropiate de anchetă, și o mărturisește chiar avocatul suspecților, celor șase membri aduși de la Oradea li se aduce la cunoștință faptul că a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva lor.

De câteva minute bune, Viorel Pașca și membrii familiei sale, dar și ceilalți doi vizați în acest dosar, au calitatea de inculpați, în condițiile în care, cel puțin până în acest moment, în fața anchetatorilor, niciunul nu a dat o declarație legată de aceste acuzații, pe care le resping în mod categoric, și s-au prevalat de dreptul la tăcere. Așadar, procurorul de caz care îi cercetează în acest dosar le va decide soarta imediat următoare, și anume dacă se impun sau nu măsuri restrictive, măsuri preventive. Este foarte posibil ca împotriva lor să fie emise și ordonanțe de reținere, pentru ca apoi să fie duși în fața unui judecător de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă, așa cum este foarte posibil, asta urmează să decidă procurorul de caz, să fie plasați sub control judiciar.

Un lucru este cert. Înainte de a intra în sediul DIICOT, avocatul celor șase suspecți, implicit avocatul lui Viorel Pașca, a atras atenția că toată această investigație trebuie cântărită foarte bine, mai ales în contextul în care membrii acestei familii, care conduce o asociație umanitară, s-ar bucura în ultimele ore de o susținere masivă din partea celor care sunt de acord cu ideea că cei șase au făcut mai mult bine decât rău și că, practic, toată povestea nu trebuie privită doar în alb și negru. Dar, mai ales, au atras atenția apărătorii lui Viorel Pașca că, dacă tot e să existe aceste acuzații de ordin penal, ar trebui să fie îndreptate și împotriva acelor autorități care, de-a lungul ultimilor ani, au îndreptat oameni cu nevoi speciale, oameni care aveau nevoie de o îngrijire specială, spre aceste așezăminte, chiar dacă știau că nu există acele autorizații cerute de lege.

Pe de altă parte, încă de dimineață, Ministerul Sănătății a anunțat, într-un comunicat de presă, că sute de oameni care au fost găsiți în acele adăposturi ale familiei Pașca au fost triați încă de marți și unii dintre ei, cu o stare medicală mai precară, au fost îndrumați spre două spitale, iar alții au fost preluați de alte direcții județene de protecție socială pentru a fi cazați și a primi îngrijirile medicale și sociale necesare. Așadar, rămâne de văzut care va fi, până la urmă, decizia procurorului de la DIICOT care investighează acest caz și, mai ales, ce se va întâmpla cu cei șase suspecți.”