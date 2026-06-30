Cercetările au scos la iveală că, în ultimii 6 ani, alte 400 de persoane care au murit în casele deținute de suspecți au fost îngropate pe un câmp. La fața locului a fost instalat un spital mobil pentru evaluarea celor găsiți în viață. Polițiștii spun că suspecții ar fi deturnat 13 milioane de lei, bani obținuți pentru îngrijirea bolnavilor.

Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigații Criminale Bihor au descins la 25 de adrese din Bihor. Au cercetat mai multe cămine de bătrâni care aparțin soților Viorel și Florica Pașca, dar și sediile unor direcții de asistență socială și primării. Perchezițiile au fost anunțate chiar de suspect pe pagina sa de Facebook, unde scria și poveștile celor pe care îi găzduia fără nicio autorizație în căminele sale.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: Membrii grupului au exploatat persoane aflate într-o stare de extremă vulnerabilitate, folosindu-se de imaginea unei asociații umanitare și de aparenta furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire.

Detalii șocante din anchetă

Potrivit anchetatorilor, cei doi soți și-au implicat și cei doi fii în afacere, dar și 7 rude și prieteni. Încă din 2006 ar fi preluat de la spitale sau centre de îngrijire persoane fără adăpost, bolnave și abandonate de rude. Promiteau că au grijă de ele și primeau donații de sute de mii de euro prin intermediul unei asociații. Cei din zonă spun că afacerea era cunoscută de autorități și că bolnavii erau tratați bine.

Procurorii spun că au descoperit însă altceva:

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: Unele persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijiri medicale adecvate afecțiunilor pe care le aveau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale, de persoane necalificate sau calificate insuficient. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor.

Pe lângă donațiile pe care le primea, familia deconta și ajutoare de înmormântare de la primărie, pentru fiecare persoană care murea în căminele lor. Doar în ultimii 6 ani procurorii au numărat 413 decese.

Prejudiciul este uriaș

Prejudiciul, susțin anchetatorii, ar fi de peste 13 milioane de lei, reprezentând fonduri și venituri pe care le primeau de la bolnavi sau din donații pe care familia le-ar fi investit, de fapt, în zeci de case în localități din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Acolo au mai fost găsite câteva sute de persoane aflate în grija lor. Pentru că mulți sunt bolnavi, autoritățile au instalat la marginea unui sat un spital mobil.

Mai mulți bătrâni, între care unul cu un traumatism cranian și altul care avea nevoie de oxigen, au fost trimiși la Spitalul de Urgență Bihor. Managerul unității susține că de ani de zile primea bolnavi de la căminele familiei Pașca.

Horea Borcea, șeful UPU Bihor: Până în cursul anului trecut abandonau clienții care, din anumite motive, nu erau acceptabili pentru administratorii acestor azile, îi abandonau în gară și ni-i aduceau polițiștii locali în UPU. Acum o lună am avut un pacient din Călărași trimis în UPU de la azilul doamnei Pașca și am rezolvat transferul în Călărași. Sau din Galați, Baia Mare, Miercurea Ciuc, am avut din toată țara și împreună cu ambulanța am trimis bolnavii înapoi în județele de domiciliu.

În 2015, soții Pașca au dus în fața DSP Bihor 150 de persoane vulnerabile, pe care au amenințat că le lasă în fața instituției. Cei doi au fost amendați cu câte mii de lei pentru lipsa autorizațiilor.

Pașca a mai declarat că diverse primării sau spitale îi trimiteau bolnavi - unii care au trăit toată viața internați, alții care nu mai aveau familie sau erau găsiți pe străzi - și că el încerca să rezolve o problemă pentru care statul nu are destule soluții.

Pe de altă parte, anchetatorii cer ajutorul rudelor acestor persoane vulnerabile care au fost exploatate. La numărul de telefon 0753.114.369 rudele pot primi detalii despre starea acestora și locul unde se află acum.