Alți 400 de oameni, care au murit în ultimii 6 ani, în casele deținute de suspecți, au fost îngropați pe un câmp. Polițiștii spun că suspecții ar fi deturnat 13 milioane de lei, bani obținuți pentru îngrijirea bolnavilor.

Marți, la fața locului a fost instalat un spital mobil, unde au fost evaluați cei găsiți în azil. Ulterior, aceștia au fost transportați la alte centre sociale.

Procurorii DIICOT și polițiștii de la Investigații Criminale Bihor au descins la 25 de adrese din Bihor. Au cercetat mai multe cămine de bătrâni care aparțin soților Viorel și Florica Pașca, dar și sediile unor direcții de asistență socială și primării. Perchezițiile au fost anunțate chiar de suspect pe pagina sa de Facebook, unde scria și poveștile celor pe care îi găzduia fără nicio autorizație în căminele sale.

Mihaela Melconian - purtător de cuvânt DIICOT: „Membrii grupului au exploatat persoane aflate într-o stare de extremă vulnerabilitate, folosindu-se de imaginea unei asociații umanitare și de aparența furnizării unor servicii sociale, medicale și de îngrijire."

Potrivit anchetatorilor, cei doi soți și-au implicat și cei doi fii în afacere, dar și 7 rude și prieteni. Încă din 2006 ar fi preluat de la spitale sau centre de îngrijire persoane fără adăpost, bolnave și abandonate de rude. Promiteau că au grijă de ele și primeau donații de sute de mii de euro prin intermediul unei asociații. Cei din zonă spun că afacerea era cunoscută de autorități și că bolnavii erau tratați bine.

Mihaela Melconian - purtător de cuvânt DIICOT: „Unele persoane nu au beneficiat de tratament și îngrijiri medicale adecvate afecțiunilor pe care le aveau, nu au fost supravegheate permanent, iar tratamentul medicamentos era administrat de cele mai multe ori fără indicații medicale, de persoane necalificate sau insuficient calificate. Nu știau să scrie și să citească, identificând medicamentele după culoarea cutiilor."

Pe lângă donațiile pe care le primeau, membrii familiei decontau și ajutoare de înmormântare de la primărie, pentru fiecare persoană care murea în căminele lor. Doar în ultimii 6 ani, procurorii au numărat 413 decese.

Corespondent PROTV: „Cel puțin câteva sute de persoane care au murit în timp ce erau cazate în acele azile ilegale au fost înmormântate în cimitirul din localitatea Dumbrava. Toate aceste decese vor fi verificate. Dacă se va constata că este vorba și despre morți suspecte, atunci se va cere exhumarea.”

Prejudiciul, susțin anchetatorii, ar fi de peste 13 milioane de lei, reprezentând fonduri și venituri primite de la bolnavi sau din donații, pe care familia le-ar fi investit, de fapt, în zeci de case din localități din comunele Holod, Ceica, Tinca și Lăzăreni. Acolo au mai fost găsite câteva sute de persoane aflate în grija lor. Pentru că multe sunt bolnave, autoritățile au instalat la marginea unui sat un spital mobil.

Corespondent PROTV: „Peste 30 de echipaje SMURD sunt pregătite să ofere ajutor persoanelor care erau cazate în acele azile ilegale, sunt aici medici, dar au fost aduși și specialiști psihiatri și de la medicină legală.”

Dr. Călin Alexandru, DSU: „Avem peste 270 de persoane care sunt mobilizate din partea Departamentului pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Sunt peste 30 de autospeciale pentru victime multiple, 2 centre mobile de comandă."

Mai mulți bătrâni, între care unul cu un traumatism cranian și altul care avea nevoie de oxigen, au fost trimiși la Spitalul de Urgență Bihor. Managerul unității susține că de ani de zile primea bolnavi de la căminele familiei Pașca.

Hadrian Borcea - șeful UPU Bihor: „Până în cursul anului trecut, abandonau clienții care, din anumite motive, nu erau acceptabili pentru administratorii acestor azile. Îi abandonau în gară și ni-i aduceau polițiștii locali în UPU.”

În 2015, soții Pașca au dus în fața DSP Bihor 150 de persoane vulnerabile, pe care au amenințat că le lasă în fața instituției. Cei doi au fost amendați cu câteva mii de lei pentru lipsa autorizațiilor.

Viorel Pașca: „Le-am permis să locuiască în casa mea. Punct. Că le dau să mănânce, că îi îngrijesc, asta-i benevol.”

Florica Pașca: „Da, îi îngrijim, le dăm mâncare, o cameră unde să doarmă. - Dânșii nu se pot descurca singuri.”

Într-o declarație făcută pentru Agerpres, la scurt timp după declanșarea perchezițiilor, Viorel Pașca a vorbit cu siguranța omului care nu ar avea de ce să se simtă vinovat. A invocat cele două decenii de când se ocupă nestingherit de îngrijirea persoanelor vulnerabile și a lăsat impresia că investigația care îl vizează nu ar fi mai mult decât un control de rutină.

Pașca a mai declarat că diverse primării sau spitale îi trimiteau bolnavi - unii care au trăit toată viața internați, alții care nu mai aveau familie sau erau găsiți pe străzi - și că el încerca să rezolve o problemă pentru care statul nu are destule soluții.

După ce procurorii și polițiștii au încheiat perchezițiile la căminele familiei Pașca, echipajele de prim ajutor au început trierea bătrânilor și transportarea lor la alte centre sociale, care au locuri disponibile, din Bihor și din județele învecinate.

Pe de altă parte, anchetatorii cer ajutorul rudelor acestor persoane vulnerabile. La numărul de telefon 0753.114.369, apropiații pot primi detalii despre starea lor și locul în care se află acum.