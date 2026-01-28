Registrul Auto Român (RAR) atrage atenția asupra unor informații false apărute recent în presă, potrivit cărora, începând din acest an, proprietarii de mașini vechi ar fi obligați să obțină documente precum o „Notificare de Conservare”, un „Aviz de staționare prelungită” sau un „Certificat de Conservare și Integritate Tehnică”, pentru a evita plata unei suprataxe de mediu sau a unui impozit majorat.

Conform acestor informații, documentele ar urma să fie emise după o verificare realizată de o presupusă „Unitate Mobilă RAR”, care ar constata vizual dacă vehiculul nu prezintă scurgeri de lichide și dacă seria de șasiu este lizibilă, au specificat pe Facebook reprezentanții RAR.

RAR precizează că nu are cunoștință despre o astfel de verificare și că instituția nu dispune de o „Unitate Mobilă”.

RAR dezminte existența documentelor menționate pentru mașini vechi

Registrul Auto Român subliniază că nu poate lămuri sau comenta eventuale aspecte legale care nu intră în competența sa, însă dezminte categoric orice informație privind emiterea unor documente de tipul celor menționate.

În atribuțiile RAR nu a fost introdusă o asemenea practică, iar cetățenii nu au niciun motiv să solicite un document inexistent.

Instituția precizează că reacționează prompt de fiecare dată când un fake-news legat de activitatea sa provoacă incertitudine și îngrijorare în rândul deținătorilor de vehicule și asigură publicul că orice schimbare importantă din sfera sa de competență va fi comunicată exclusiv prin canalele oficiale.

Cum pot fi recunoscute textele de tip fake-news

RAR oferă și câteva indicii prin care pot fi recunoscute textele de tip fake-news sau cele generate cu ajutorul inteligenței artificiale:

informația este prezentată ca una „bombă”, care schimbă radical un subiect cunoscut sau introduce o noutate absolută, cu termen scurt de implementare;

lipsesc sursele sau trimiterile către surse oficiale, comunicate sau declarații ale unor oficiali;

sunt folosiți termeni care sugerează gravitate și urgență, fără a exista referiri la o lege concretă, ci doar la un cadru legal ipotetic;

subiectul nu este preluat de alte publicații sau portaluri de știri;

sunt menționate structuri ale statului, documente sau reglementări care nu există.

Departamentul de Comunicare al RAR a contactat publicația care a difuzat informația, iar aceasta a retras articolul, admițând că textul a fost generat de AI, fără nicio sursă reală a informației.

