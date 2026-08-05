Instituția precizează că „existența unui document intitulat «Licență de Broker» nu reprezintă o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii și activități de investiții pe teritoriul României”. ASF recomandă investitorilor și potențialilor clienți ai firmelor de investiții să verifice întotdeauna statutul unei entități în Registrul public al ASF, înainte de a transmite fonduri, de a încheia contracte sau de a efectua investiții, potrivit News.ro.

„Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) aduce la cunoștința investitorilor și a publicului faptul că a primit unele sesizări în care au fost invocate documente intitulate «Licență de Broker», despre care se susține că ar fi fost emise sau avizate de ASF”, se arată într-un comunicat al instituției.

Cine poate presta servicii de investiții

În acest context, Autoritatea transmite că entitățile care pot presta servicii de investiții și/sau desfășura activități de investiții cu titlu profesional pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, sunt cele înscrise în Registrul public al ASF.

Aceste entități pot fi societățile de servicii de investiții financiare (SSIF), instituțiile de credit din România, firmele de investiții și instituțiile de credit din alte state membre ale Uniunii Europene și entitățile similare acestora din state terțe, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

„Investitorii nu trebuie să considere existența unui document intitulat «Licență de Broker» ca reprezentând o dovadă a autorizării unei persoane sau entități pentru prestarea de servicii și activități de investiții pe teritoriul României”, se arată în comunicat.

ASF recomandă verificarea în Registrul public

Autoritatea atrage atenția investitorilor și potențialilor clienți ai firmelor de investiții că trebuie să verifice întotdeauna statutul unei entități în Registrul public al ASF, „înainte de a transmite fonduri, de a încheia contracte sau de a efectua investiții”.

Informațiile privind condițiile de autorizare a entităților care pot presta servicii de investiții și/sau desfășura activități de investiții sunt disponibile pe pagina dedicată pieței de capital de pe website-ul ASF: https://asfromania.ro/ro/c/50/piata-de-capital.

Verificarea autorizării unei entități și a dreptului acesteia de a presta servicii și activități de investiții pe teritoriul României trebuie realizată exclusiv prin consultarea Registrului public al ASF, potrivit oficialilor Autorității.