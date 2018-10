Avertisment pentru tinerii care petrec mult timp pe internet. SRI atrage atenția asupra teroriștilor

iStock

Comisarul European pe probleme de Securitate, Julian King, propune legi mai aspre pentru combaterea radicalizării în mediul online.

Oficialul a discutat pe această temă cu ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Vizita vine în contextul în care în România anul acesta au fost arestate 3 persoane care intenţionau să comită acte teroriste.

Julian King, comisar european: "Trebuie să facem paşi clari în lupta împotriva propagandei teroriste online, care le otrăveşte minţile tinerilor din ţările noastre. Am propus ca mai întâi să modificăm legislaţia privind răspândirea ideologiilor teroriste. Până acum am lucrat cu marile platforme de socializare la nivel de voluntariat şi am făcut un oarecare progres dar în continuare există prea mult conţinut terorist în mediul online."

Specialiştii din Serviciile de informaţii spun că reţelele de socializare au devenit extrem de atractive pentru teroriştii care doresc să racoleze adepţi noi, pentru că au acces direct la informaţii despre ei şi despre familiile lor. Unde lucrează, ce locuri frecventează sau ce pasiuni au.

Publicaţia online a Serviciului Român de Informaţii scrie că cei mai vulnerabili la radicalizare sunt tinerii singuri care petrec mult timp în mediul online şi care au nevoie să simtă că aparţin unui grup.

"(...) simpatizanţii DAESH sunt activi în special pe platforma Twitter, unde înregistrează permanent noi conturi pentru a îngreuna depistarea. În afară de Facebook, s-a constatat că simpatizanţii utilizează, cu precădere, şi Telegram şi WhatsApp”, se arată pe intelligence.sri.ro.

Exemple recente avem şi în România. Doi tineri, de 15 şi 18 ani au fost reţinuţi de DIICOT şi condamnaţi la închisoare după ce au început să promoveze pe internet mesaje cu caracter terorist. Mai mult, unul din ei a fost prins când fotografia baze militare în speranţa că va putea organiza un atac iar celălalt a căutat inclusiv pe perioada controlului judiciar să contacteze gruparea Stat Islamic. Procurorii DIICOT spun că cerea sprijin financiar în vederea comiterii unui atentat. Ambii tineri au în comun un singur lucru: au fost radicalizaţi prin intermediul reţelelor de socializare.

Psihologii SRI cred că mesajele prin care teroriştii încearcă să racoleze noi adepţi nu sunt simple poveşti ci adevărate tehnici de persuasiune, personalizate pentru fiecare individ în parte. Aşadar aveţi grijă la ce prieteni vă faceţi pe reţelele de socializare.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer