Avertisment ANSVSA: „Nu cumpărați alimente de pe rețelele sociale”. Riscuri majore pentru sănătate

17-11-2025 | 16:44
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii asupra riscurilor asociate achiziţionării de produse alimentare comercializate în special de pe reţelele de socializare.

Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al ANSVSA, transmis luni AGERPRES, tot mai multe produse alimentare sunt promovate în mediul online, însă o parte dintre cei care le comercializează nu sunt înregistraţi sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, nu dispun de spaţii verificate oficial şi nu respectă normele minime de igienă impuse de legislaţia din România.

Tot mai multe produse alimentare vândute ilegal în mediul online

„Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Niciun consumator nu ar trebui să cumpere alimente de la persoane fizice care îşi promovează produsele pe platforme precum Facebook, Instagram sau TikTok, fără să deţină o formă legală de înregistrare, un laborator sau o bucătărie verificată sanitar-veterinar şi fără respectarea condiţiilor minime de igienă", a declarat preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, citat în comunicat.

Produsele realizate în spaţii necontrolate şi în condiţii precare de igienă pot fi contaminate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave, avertizează reprezentaţii autorităţii.

Recomandările ANSVSA pentru cumpărături online și achiziții sigure

În acest context, ANSVSA recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare doar din unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, să verifice eticheta, data durabilităţii minimale/data limită de consum, datele de contact ale producătorului şi condiţiile de depozitare şi să evite achiziţiile de la persoane fizice neînregistrate, care prepară produsele în spaţii improvizate.

De asemenea, consumatorii trebuie să sesizeze autorităţile atunci când identifică astfel de practici ilegale.

În ceea ce priveşte achiziţia alimentelor din comerţul online (Freshful, Sezamo, Bringo, etc), ANSVSA recomandă consumatorilor să fie atenţi înainte de a plasa comanda la: datele de identificare ale comerciantului (nume, adresă, telefon, email), denumirea produsului, lista ingredientelor şi cantitatea netă, precum şi condiţiile de transport, mai ales pentru produse perisabile, refrigerate sau congelate. Totodată, consumatorii trebuie să fie atenţi la existenţa informaţiilor despre alergeni şi declaraţia nutriţională (unde este cazul), precum şi la termenii şi condiţiile de livrare, retur şi reclamaţii.

Alte recomandări la recepţionarea coletului fac referire la: integritatea pachetului (fără scurgeri, rupturi, deteriorări), concordanţa între produsele comandate şi cele livrate, starea termică a produselor perisabile, integritatea ambalajelor şi lizibilitatea etichetelor, data durabilităţii minimale / data limită de consum şi bonul fiscal, util în cazul unei reclamaţii.

Reguli privind comercializarea cărnii de porc și riscurile achizițiilor ilegale

În ceea ce priveşte comerţul cu carne de porc şi produse din carne de porc, ANSVSA precizează că acesta trebuie să respecte normele prevăzute de legislaţia naţională şi europeană privind controlul Trichinella în carnea de porc, precum şi reglementările sanitar-veterinare privind pesta porcină africană (PPA).

„Prin urmare, este interzis comerţul - inclusiv comerţul online - cu carne de porc şi produse din carne de porc provenite din sacrificarea porcinelor crescute în exploataţii cu status neconform în relaţie cu pesta porcină africană (...). Comerţul cu produse din carne de porc obţinute de la porcine crescute în exploataţii cu status neconform este permis doar dacă aceste produse au fost supuse unui tratament de atenuare a riscului privind PPA, conform legislaţiei europene care reglementează această boală", se mai arată în comunicatul instituţiei.

Potrivit sursei citate, este permis comerţul, inclusiv cel online, cu carne de porc şi produse din carne de porc rezultate din sacrificarea în abatoare a porcinelor crescute în exploataţii cu status conform, dar numai din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi cu respectarea condiţiilor de igienă privind comercializarea şi transportul, inclusiv asigurarea lanţului frigorific.

Pe de altă parte, achiziţia de animale vii sau păsări prin anunţuri online de la persoane neautorizate este strict nerecomandată de ANSVSA. "În lipsa unui control sanitar-veterinar adecvat, astfel de tranzacţii pot contribui la răspândirea unor boli cu impact major - precum PPA, gripa aviară sau alte boli transmisibile -, punând în pericol fermele, gospodăriile şi siguranţa alimentară la nivel naţional", avertizează autoritatea.

În concluzie, ANSVSA recomandă achiziţionarea animalelor exclusiv din unităţi şi exploataţii autorizate.

