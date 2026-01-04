Ninsori în 14 județe. Drumurile sunt acoperite de zăpadă sau polei. Unde se circulă cu dificultate

04-01-2026 | 08:08
Ninsori
Ninsori

Traficul rutier este restricţionat, duminică dimineaţă, pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, din cauza ninsorilor şi a zăpezii depuse pe şosea, anunţă Centrul Infotrafic.

Totodată, în 14 judeţe se semnalează ninsori şi se circulă pe drumuri acoperite cu un strat de zăpadă, în timp ce în restul zonelor plouă. În judeţul Brăila, s-a format polei pe mai multe şosele.

„Din cauza precipitaţiilor sub formă de ninsoare şi a carosabilului acoperit cu zăpadă pe o porţiune de aproximativ 1 kilometru, traficul rutier este restricţionat pe DN 6, în zona localităţii Domaşnea, judeţul Caraş-Severin, fiind deviat prin localitate. Se acţionează pentru deszăpezire şi se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 8:00”, informează ​Centrul Infotrafic al Poliţiei Române.

La nivel naţional, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare în judeţele Arad, Argeş, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Mehedinţi, Prahova, Timiş, Vâlcea şi Vrancea, se circulă pe un carosabil parţial acoperit cu strat subţire de zăpadă, fără a fi impuse restricţii de circulaţie.

În restul judeţelor plouă, carosabilul este umed, vizibilitatea în trafic fiind bună.

Pe mai multe artere rutiere din judeţul Brăila este semnalat polei, fiind precipitaţii sub formă de ploaie şi temperaturi negative. Se acţionează cu material antiderapant.

Pe autostrada A1 Bucureşti-Piteşti, pe tronsonul kilometric 49-148, sunt semnalate precipitaţii sub formă de ninsoare, carosabilul fiind umed.

Pe celelalte artere rutiere principale, respectiv autostrăzile A2 Bucureşti-Constanţa şi A3 Bucureşti-Ploieşti, plouă, vizibilitatea este bună, iar valorile de trafic sunt reduse.

Poliţiştii rutieri îi sfătuiesc pe şoferi ca, înainte de a porni în călătorie, să se informeze cu privire la condiţiile meteorologice şi la restricţiile impuse pe traseul pe care îl au de parcurs, să îşi asigure o bună vizibilitate din autovehicul, prin curăţarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, să ruleze cu o viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, astfel încât să poată face orice manevră în condiţii de siguranţă, să folosească frâna de motor pentru reducerea vitezei.

Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, legislaţia rutieră prevede obligativitatea echipării autovehiculelor cu anvelope de iarnă, atrag atenţia aceştia.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-01-2026 08:01

