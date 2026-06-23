Avertisment al IGSU: Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute

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Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează că, în contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, copiii și animalele lăsați în mașini sunt expuși unui risc major pentru viață și sănătate.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, copiii nu trebuie lăsaţi niciodată singuri în autoturisme, nu trebuie să aibă acces la cheile maşinii şi trebuie să ştie că este periculos să rămână sau să se joacă într-un autoturism, întrucât temperatura poate creşte rapid, chiar şi atunci când afară nu pare foarte cald.

Avertizarea vine după ce, în Franţa, doi copii au fost găsiţi morţi într-o maşină, în condiţiile unor temperaturi foarte ridicate.

”Potrivit informaţiilor apărute în mai multe articole de presă, un tragic eveniment s-a produs în Franţa, unde doi copii în vârstă de 2 şi 4 ani au fost găsiţi fără viaţă într-un autoturism. Acest caz readuce în atenţie un pericol major asociat temperaturilor ridicate, iar circumstanţele sunt în continuare în curs de investigare de către autorităţi”, a transmis, marţi, IGSU.

Astfel, în contextul avertizărilor şi informărilor meteorologice din această perioadă, care indică temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat, reprezentanţii IGSU au făcut apel ferm la responsabilitate şi la adoptarea măsurilor de prevenire. 

”Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsaţi cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicaţi copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate creşte rapid la niveluri periculoase, chiar şi în perioade în care afară nu pare extrem de cald”, au arătat aceştia. 

Totodată, persoanele care observă un copil sau un animal în pericol într-un autoturism sunt sfătuite să sune imediat la 112.

Doi copii de 2 și 4 ani, găsiți morți într-o mașină în plin val de caniculă în Franța. Temperaturile au depășit 39 de grade

Sursa: News.ro

Etichete: canicula, igsu, copii, masina,

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