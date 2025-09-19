Autoturisme de un milion de lei, furate din Spania, găsite de polițiștii de frontieră în Constanța

19-09-2025 | 12:31
masini furate

Două autoturisme de lux, în valoare de un milion de lei, care fuseseră furate din Spania au fost descoperite de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa. Maşinile urmau să fie exportate în Turcia pe o navă.

autor
Vlad Dobrea

Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat, vineri, că poliţiştii de frontieră au făcut un control, în incinta unui operator portuar, la o autoutilitară care transporta mai multe autoturisme, aflată în posesia unui cetăţean belarus.

”Cu această ocazie, modul de pansonare a seriilor de şasiu, precum şi modul de imprimare a certificatelor de înmatriculare au ridicat suspiciuni poliţiştilor de frontieră, motiv pentru care au fost efectuate interogări în bazele de date. Astfel, s-a confirmat că cele două autoturisme figurau ca fiind furate din Spania. Autoturismele urmau să fie exportate în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional, cu rampe/şine de încărcare/descărcare)”, au transmis poliţiştii de frontieră.

Autoturismele, evaluate la aproximativ 200.000 de euro, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră fac cercetări pentru tăinuire.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: constanta, frontiera, masini furate, Polițiști,

Dată publicare: 19-09-2025 12:31

