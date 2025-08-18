Autoturisme de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, au fost descoperite în Portul Constanţa. FOTO

18-08-2025 | 08:37
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

Mihaela Ivăncică

Verificările au fost efectuate vineri, 15 august, în incinta unui operator portuar, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud.

În cadrul controlului, au fost identificate trei autoturisme cu plăcuţe de înmatriculare specifice Regatului Suediei, Regatului Danemarcei şi Norvegiei, aflate în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjikistani. În urma verificărilor specifice, s-a stabilit că două dintre aceste autovehicule erau de fapt înmatriculate în Lituania şi Germania.

Totodată, cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de Poliţia de Frontieră.

Mită de 250.000 de euro pentru un contract uriaș în Portul Constanța. Ce pedeapsă au primit inculpații

Autoturismele, evaluate la aproximativ 165.000 de euro, urmau să fie exportate în Georgia, pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional cu rampe/şine de încărcare/descărcare). Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, pentru continuarea cercetărilor.

În prezent, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 18-08-2025 08:37

Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiști în Portul Constanţa. Ce au descoperit în urma verificărilor | FOTO
Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiști în Portul Constanţa. Ce au descoperit în urma verificărilor | FOTO

Un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa, figurând ca bun căutat în vederea confiscării de către autorităţile din Polonia.

Mită de 250.000 de euro pentru un contract uriaș în Portul Constanța. Ce pedeapsă au primit inculpații
Mită de 250.000 de euro pentru un contract uriaș în Portul Constanța. Ce pedeapsă au primit inculpații

Doi bărbați, acuzați de DNA că au oferit mită pentru atribuirea unui contract în Portul Constanța, și-au recunoscut faptele și au fost condamnați cu suspendare.

Descoperire de 8,2 milioane de lei în Portul Constanţa. Ce a găsit poliția într-un container sosit din Țările de Jos. FOTO
Descoperire de 8,2 milioane de lei în Portul Constanţa. Ce a găsit poliția într-un container sosit din Țările de Jos. FOTO

Ţigări de contrabandă în valoare de aproape 8,2 milioane de lei au fost descoperite de poliţiştii de frontieră într-un container sosit din Olanda în Portul Constanţa, documentele însoţitoare arătând că în container ar fi trebuit să fie scobitori.  

TIR cu 15 tone de fier beton, răsturnat la intrarea în podul Constanța Sud-Agigea. Cum s-a produs accidentul
TIR cu 15 tone de fier beton, răsturnat la intrarea în podul Constanța Sud-Agigea. Cum s-a produs accidentul

Un TIR încărcat cu 15 tone de fier beton s-a răsturnat marți seară la intrarea în portul Constanța Sud-Agigea.

Captură de milioane de lei în Portul Constanța. Ce se ascundea într-un container
Captură de milioane de lei în Portul Constanța. Ce se ascundea într-un container

Poliţiştii de frontieră, alături de inspectori vamali și BCCO, au descoperit în Portul Constanţa un container cu peste 350.000 de pachete de ţigări nedeclarate, ascunse sub un transport aparent legal. Captura a fost făcută în urma unor verificări comune.

