Autoturisme de 165.000 de euro, căutate de autorităţi europene, au fost descoperite în Portul Constanţa. FOTO

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit în Portul Constanţa trei autoturisme semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Letonia, Danemarca şi Norvegia.

Verificările au fost efectuate vineri, 15 august, în incinta unui operator portuar, de către poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Constanţa Sud.

În cadrul controlului, au fost identificate trei autoturisme cu plăcuţe de înmatriculare specifice Regatului Suediei, Regatului Danemarcei şi Norvegiei, aflate în posesia unui cetăţean georgian şi a doi cetăţeni tadjikistani. În urma verificărilor specifice, s-a stabilit că două dintre aceste autovehicule erau de fapt înmatriculate în Lituania şi Germania.

masini furate masini furate masini furate

Totodată, cu sprijinul ofiţerilor Frontex detaşaţi la Garda de Coastă, s-a confirmat că toate cele trei autoturisme figurau în bazele de date internaţionale ca bunuri căutate pentru confiscare, alertele fiind introduse de autorităţile din Letonia, Regatul Danemarcei şi Norvegia, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă de Poliţia de Frontieră.

Autoturismele, evaluate la aproximativ 165.000 de euro, urmau să fie exportate în Georgia, pe o navă de tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internaţional cu rampe/şine de încărcare/descărcare). Acestea au fost indisponibilizate la sediul instituţiei, pentru continuarea cercetărilor.

În prezent, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale care se impun.

