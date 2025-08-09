Un Porsche de 90.000 de euro a fost confiscat de polițiști în Portul Constanţa. Ce au descoperit în urma verificărilor | FOTO

Un autoturism de lux, în valoare de aproximativ 90.000 de euro, a fost descoperit de poliţiştii de frontieră în Portul Constanţa, figurând ca bun căutat în vederea confiscării de către autorităţile din Polonia.

Potrivit unui comunicat transmis de Garda de Coastă, verificarea a avut loc pe 8 august 2025, în incinta unui operator portuar din Punctul de Trecere a Frontierei Constanța Sud. Polițiștii au controlat o autoutilitară care transporta două autoturisme, aflată în posesia unui cetățean belarus.

În urma verificărilor, s-a constatat că unul dintre autovehicule era semnalat ca fiind căutat de autoritățile poloneze. Mașina urma să fie exportată în Turcia, pe o navă de tip RO-RO, destinată transportului rutier internațional de mărfuri.

„În urma verificărilor specifice, poliţiştii de frontieră au constatat că unul dintre autovehiculele transportate figurează semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autorităţile din Polonia. Autoturismul urma să fie exportat în Turcia pe o navă tip RO-RO (mijloc naval de transport mărfuri în regim internațional, cu rampe/șine de încărcare/descărcare). Autovehiculul, evaluat la aproximativ 90.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicat.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.

