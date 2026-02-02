Cei patru blănoși au ieșit din bârlog și nu s-au mai întors în adăpost, pentru că au avut chef de joacă. Peste Ocean însă, prognoza marmotei Phil a arătat diferit. Pe americani îi mai aşteaptă șase săptămâni de iarnă.

Cocolino, Jimmy, Brumi și Dömj sunt cei patru urși aleși să fie anul acesta... meteorologii de serviciu. Și-au luat rolul în serios și au ieșit hotărâți din adăpost, fără să mai dea vreun semn că ar face cale întoarsă.

Kopacz Andras, director-adjunct Grădina Zoologică Târgu Mureș: „În ziua de 2 februarie ursul iese din bârlog și dacă își vede umbra se sperie și fuge înapoi, în semn că primăvara este departe, în cazul în care nu vede umbra, atunci rămâne afară și primăvara este aproape."

Unul dintre ei s-a ridicat în două picioare și părea că...miroase cum va fi vremea. Mai în glumă, mai în serios, și vizitatorii speră că predicțiile să se adeverească.

„De obicei, am încredere în tradiții, dar clima este schimbătoare, nu se știe chiar sută la sută" spune un vizitator.

Cei patru „meteorologi" au rămas mult timp afară şi pentru că au primit mici gustări.

Korodi Kinga, reprezentant Grădina Zoologică Târgu Mureș: „Au deschis fiecare cutie în care erau preponderent legume și fructe, dar și fursecuri".

Peste ocean, însă, Phil, marmota vedetă a Americii, nu are vești grozave. Phil a ieşit din vizuină, dar pare că nu îşi dorea asta.

„Îmi văd umbra pe pământ. Vor urma încă șase săptămâni de iarnă” explică un participant la ceremonie.

Marmotele-meteorolog fac predicții de aproape 140 de ani, cu ajutorul membrilor unui așa numit Club al Marmotei. Dacă își văd umbra, vremea rea continuă.

Potrivit specialiştilor, predicțiile lui Phil ar trebui primite cu o doză însemnată de îndoială, mai ales că în 40% din cazuri s-a înșelat.