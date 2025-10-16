Guvernul vrea să reducă numărul muncitorilor non-UE care ajung în România. Rata șomajului ar urma să treacă de 6%

Stiri actuale
16-10-2025 | 19:50
×
Codul embed a fost copiat

Cu așteptări ca șomajul să crească, autoritățile iau în calcul să scadă de anul viitor numărul de lucrători străini nou-admiși din afara Uniunii Europene. Asta după ce, pe fondul crizei de forță de muncă, au venit constant cam 100.000.

autor
Gina Obrejan,  Laura Culiță

Trei țări asiatice – Nepal, Sri Lanka și India – ne furnizează cei mai mulți lucrători pentru meseriile pentru care angajatorii români nu găsesc mână de lucru aici.

Veniți din Nepal, doi bărbați au deprins repede munca într-o podgorie din județul Alba.

Tiwari Baburam are 36 de ani, iar banii câștigați aici îi trimite familiei aflate la mii de kilometri distanță.

Tiwari Baburam: „Lucrez la presa de struguri. E bine, îmi plac oamenii, îmi place România.”

Citește și
Asiatic
Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”

Muncitor nepalez: „Îmi place munca asta.”

Ca ei sunt mulți alții gata să preia joburile sezoniere sau permanente pentru care angajatorii noștri spun că nu găsesc români să le ocupe – mai ales în restaurante, hoteluri, servicii, producție și construcții.

Nepal conduce în topul țărilor din care ne vin cei mai mulți muncitori străini, cu aproape 19.000 de persoane pentru care au fost solicitate avize de angajare, anul acesta.

Urmează Sri Lanka, cu 6.300, apoi India și Bangladesh, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unor surse din Ministerul Muncii, autoritățile ar putea lua în calcul, în premieră, scăderea numărului de străini nou-admiși pe piața muncii de la noi, pentru anul viitor. Un motiv ar fi șomajul care dă semne de creștere. O astfel de decizie i-ar surprinde pe angajatorii care au cerut în ultimii ani tocmai suplimentarea numărului de lucrători aduși din afara Uniunii Europene.”

O altă variantă este păstrarea cotei actuale – de 100.000 ca număr de lucrători străini nou-admiși.

Aida Chivu, specialist resurse umane: „În ultimii ani, dincolo de lipsa pe care o avem de muncitori calificați și necalificați, a apărut o lipsă destul de acută și în rândul specialiștilor. Specialiști din mai multe domenii care au ales să plece să lucreze în străinătate, bineînțeles, pentru o viață mai bună, pentru salarii mult mai bune decât aveau aici, ca ofertă de muncă.”

Rata șomajului a crescut de la 5,5% la început de an, la 5,9% la final de vară, arată estimările Institutului de Statistică.

Va urca la 6% până la finele anului, urmând ca în 2026 să mai facă un pas, la 6,1%, conform Comisiei de Prognoză.

Asta ar însemna o jumătate de milion de români fără loc de muncă.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Sursa: Pro TV

Etichete: uniunea europeana, romania, muncitori straini,

Dată publicare: 16-10-2025 19:49

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou”
Stiri actuale
Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou”

Doi muncitori străini au fost răniți marți dimineață într-un accident petrecut în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit în plin un stâlp.

Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”
Stiri actuale
Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți”

Patronatul firmelor care aduc muncitori străini condamnă violența și precizează că legea îi protejează pe români și europeni.

Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment
Stiri Sociale
Deputat AUR, după incitarea contra străinilor a colegului său: Dacă pleacă muncitorii străini, firmele românești dau faliment

Dacă cei 200.000 de muncitori străini din România ar pleca mâine din țară, o treime din firmele românești ar da faliment, a declarat deputatul AUR Mohammad Murad. Acesta se poziționează contra colegului Dan Tanasă, care instigă împotriva străinilor.

România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Stiri Sociale
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Românii, a doua cea mai mare comunitate de muncitori străini din Spania. Peste 350.000 înregistrați la asigurările sociale
Stiri externe
Românii, a doua cea mai mare comunitate de muncitori străini din Spania. Peste 350.000 înregistrați la asigurările sociale

Numărul lucrătorilor străini înregistraţi la sistemul de asigurări sociale spaniole a atins o medie de 3.096.014 în iunie, un nou record, după ce au fost create 25.184 de noi locuri de muncă.

Recomandări
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți
Stiri Justitie
Metoda folosită de șefa Spitalului Militar pentru a-și crește ilegal veniturile. Procurorii au ridicat alți 17 suspecți

Acuzații de corupție, la vârful Spitalului Militar Central. Medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română, este suspectată de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă
Stiri externe
Anunțul făcut de Trump în timp ce discută cu Putin. Vineri, liderul SUA îl va primi pe Volodimir Zelenski la Casa Albă

Președintele Donald Trump discută, joi, la telefon, cu omologul său rus Vladimir Putin, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația americană Axios. Discuția va avea loc cu o zi înaintea întâlnirii liderului SUA cu Volodimir Zelenski.

Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan
Stiri actuale
Cum funcționa mega-înșelăciunea de 1,3 milioane de euro, cu locuințe și autoturisme de lux, a surorii lui Carmen Dan

Fostul ministru de Interne, Carmen Dan, a fost chemată la audieri. Este martor într-o anchetă în care este vizată, de fapt, sora ei vitregă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 16 Octombrie 2025

49:18

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28