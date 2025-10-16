Guvernul vrea să reducă numărul muncitorilor non-UE care ajung în România. Rata șomajului ar urma să treacă de 6%

Cu așteptări ca șomajul să crească, autoritățile iau în calcul să scadă de anul viitor numărul de lucrători străini nou-admiși din afara Uniunii Europene. Asta după ce, pe fondul crizei de forță de muncă, au venit constant cam 100.000.

Trei țări asiatice – Nepal, Sri Lanka și India – ne furnizează cei mai mulți lucrători pentru meseriile pentru care angajatorii români nu găsesc mână de lucru aici.

Veniți din Nepal, doi bărbați au deprins repede munca într-o podgorie din județul Alba.

Tiwari Baburam are 36 de ani, iar banii câștigați aici îi trimite familiei aflate la mii de kilometri distanță.

Tiwari Baburam: „Lucrez la presa de struguri. E bine, îmi plac oamenii, îmi place România.”

Muncitor nepalez: „Îmi place munca asta.”

Ca ei sunt mulți alții gata să preia joburile sezoniere sau permanente pentru care angajatorii noștri spun că nu găsesc români să le ocupe – mai ales în restaurante, hoteluri, servicii, producție și construcții.

Nepal conduce în topul țărilor din care ne vin cei mai mulți muncitori străini, cu aproape 19.000 de persoane pentru care au fost solicitate avize de angajare, anul acesta.

Urmează Sri Lanka, cu 6.300, apoi India și Bangladesh, arată datele Inspectoratului General pentru Imigrări.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unor surse din Ministerul Muncii, autoritățile ar putea lua în calcul, în premieră, scăderea numărului de străini nou-admiși pe piața muncii de la noi, pentru anul viitor. Un motiv ar fi șomajul care dă semne de creștere. O astfel de decizie i-ar surprinde pe angajatorii care au cerut în ultimii ani tocmai suplimentarea numărului de lucrători aduși din afara Uniunii Europene.”

O altă variantă este păstrarea cotei actuale – de 100.000 ca număr de lucrători străini nou-admiși.

Aida Chivu, specialist resurse umane: „În ultimii ani, dincolo de lipsa pe care o avem de muncitori calificați și necalificați, a apărut o lipsă destul de acută și în rândul specialiștilor. Specialiști din mai multe domenii care au ales să plece să lucreze în străinătate, bineînțeles, pentru o viață mai bună, pentru salarii mult mai bune decât aveau aici, ca ofertă de muncă.”

Rata șomajului a crescut de la 5,5% la început de an, la 5,9% la final de vară, arată estimările Institutului de Statistică.

Va urca la 6% până la finele anului, urmând ca în 2026 să mai facă un pas, la 6,1%, conform Comisiei de Prognoză.

Asta ar însemna o jumătate de milion de români fără loc de muncă.

