Autoritatea pentru Protecția Copilului a explicat de la ce au pornit violențele din Leeds: ”Familia a fost informată”

De asemenea, președintele ANPDCA, Rareș Achiriloaie, spune că unii dintre copii erau deja vizați de ”măsuri de protecție specială” în Marea Britanie.

”Unul dintre copii, în vârstă de șapte luni, a fost la spital cu un traumatism cranio-cerebral. Mai departe, serviciile sociale au fost anunțate de reprezentanții spitalului de acest caz, mai departe au avut loc cercetări ale serviciilor sociale, au fost audiați părinții și membri ai familiei. Din nou aș sublinia că o parte dintre copii erau deja cu măsură de protecție specială în Regatul Unit la familia extinsă.

În momentul în care s-a luat decizia ca acești copii să fie preluați, au fost luate în vedere mai multe elemente inclusiv pe linie educațională, participarea la școală a copiilor, șamd. Totodată familia, din informațiile mele, a fost informată în prealabil despre preluarea acestor copii, pentru că, în acea dimineață, a avut loc o înfățișare în instanța britanică și, mai departe, lucrurile au evoluat cum ați văzut.

A fost în mod evident poate și o rezistență neinformată din partea familiei, care, în momentul în care au ajuns cei de la serviciile sociale britanice, au strâns alături de ei mai mulți membri ai comunității, și de acolo lucrurile au degenerat în modul tragic și nefericit pe care l-am văzut cu toții.” - a declarat președintele Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului din România într-o conferință de presă.

În prezent, cei 4 copii sunt în grija autorităților britanice.

”Ce s-a întâmplat la Leeds este cu impact mare în comunitatea românească din teritoriu”

”Ce s-a întâmplat la Leeds este, din păcate, trist și cu impact mare atât în comunitatea românească din teritoriu, cât și în societatea britanică. Emoțiile au luat locul rațiunii și, purtați de intenții bune, oamenii au lăsat ca lucrurile să degenereze într-o situație care s-a transformat într-o revoltă.

Revenind la ceea ce contează, însă, cu adevărat: interesul superior al copilului.

Înțelegem durerea familiei și dorința de a-și păstra copiii aproape. Multe lucruri ar fi putut să decurgă mai bine, de ambele părți, însă important este să găsim soluții pentru rezolvarea conflictului pe cale pașnică, cu înțelegere și calm.

Înțelegem punctul de vedere al părinților, am înțeles că s-au simțit neputincioși, nedreptățiți și că au reacționat din teamă.

Colegii noștri de la oficiul consular au discutat cu autoritățile britanice, am înțeles și motivele lor, legale și îndreptățite de altfel. Însă, am punctat că situația putea fi gestionată mai bine” - a mai transmis Achiriloaie într-un mesaj publicat pe Facebook.

Poliţia din Leeds a efectuat până acum cinci arestări şi a acuzat un alt bărbat, Iustin Dobre, de 37 de ani, de incendiere şi tulburări violente, într-o suburbie a oraşului, care a determinat consiliul să întreprindă ”o evaluare urgentă”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: