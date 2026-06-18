Totodată, el va fi obligat să plătească daune morale pentru două dintre victimele sale. Sentința este definitivă.

Corespondent PROTV: „Cântărețul Aurică Totolici a fost arestat și condamnat definitiv la 17 ani și jumătate de închisoare pentru că i-ar fi abuzat pe elevii care veneau la el acasă pentru cursuri de muzică. Procurorii au găsit la adresa solistului și înregistrări video care probau fără urmă de îndoială infracțiunile care se petreceau în apartamentul lui. Inițial au depus plângere împotriva lui la Parchet doi frați, de 14 și 16 ani. Apoi, o a treia victimă, un băiat de 13 ani, a prins curaj și a povestit, la rândul său, în fața procurorilor, despre abuzurile la care a fost supus de către cântărețul de muzică populară. Potrivit hotărârii definitive pronunțate miercuri, Totolici va trebui să le plătească fraților 10.000 euro cu titlu de daune morale. Cântărețul a fost găsit vinovat pentru viol asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, înlesnirea actelor sexuale între minori și corupere sexuală. Aurică Totolici va fi înregistrat și în Registrul Național al Agresorilor Sexuali. De asemenea, judecătorii au dispus să i se recolteze probe biologice pentru introducerea profilului genetic al acestuia în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.”