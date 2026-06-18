Doi bărbați și o femeie au fost amenintați și loviți într-o stație de troilebuz de cel deranjat de orientarea sexuală a victimelor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Incidentul a avut loc pe 13 iunie, în jurul orei 19.30, atunci când cei doi bărbați și o femeie se intoarceau de la parada Pride. În timp ce așteptau într-o stație de troleibuz, din piața Mihail Kogăliceanu, un băbat necunoscut s-a apropiat de ei.

Recalcitrant, individul a început să fie agresiv, i-a amenințat și la scurt timp, a trecut și la fapte. L-a lovit pe unul dintre bărbați în zona feței, continuând să fie agresiv și cu celelalte două persoane. Speriați, cei trei au sunat la 112 să ceară ajutor, însă între timp individul a și fugit. Ulterior, el a declarat că fi făcut toate aceste gesturi, pentru că era împotriva altor orientări sexuale.

După mai bine de 3 zile agresotul, un individul de 37 de ani, a fost găsit de polițiști. Pe rețelele sociale, acesta postase o fotografie în care ține în mână un pistol. Oamenii legii au făcut percheziții și acasă la el, de unde au ridicat mai multe obiecte. Toate însă erau arme albe.”