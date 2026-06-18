Animalul a devenit agresiv după ce fusese rănit de un glonț care n-a reușit să-l ucidă.

Corespondent PROTV: „Primarul comunei Plăieșii de Jos, județul Harghita, a convocat echipa de intervenție, pentru a împușca ursul, după ce acesta ar fi atacat doi agricultori din zonă, luni seara. După ce au găsit exemplarul aproape de zona atacului, vânătorii au tras asupra lui, însă n-au reușit să-l ucidă, ci doar să-l rănească. Ursul s-a întors spre oamenii care-l urmăreau și i-a atacat pe doi dintre aceștia. Ambii au fost mușcați de brațe, iar unul și de picior. Cei doi au ajuns la spital și, din fericire, viața lor nu este în pericol. Ursul care i-a atacat a fost ulterior împușcat. În urma acestei întâmplări, autoritățile locale cer aprobarea cotei de prevenție de 859 de urși, lege aflată acum în analiza Curții Constituționale. Dar și schimbarea statutului de protecție a ursului brun, la nivel european, măsură propusă de vicepremierul Tánczos Barna.”