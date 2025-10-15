„Extremiștii interzic filmele deocheate”. AUR vrea ca siteurile pentru adulți să poată fi accesate doar cu cerere

S-au aruncat vorbe dure în Senat la dezbaterea unui proiect de lege care interzice accesul la conținut deocheat în mediul online.

Parlamentarii AUR cer ca persoanele care vor să intre pe site-uri interzise celor sub 18 ani să poată să facă asta numai după ce depun o cerere scrisă la furnizorul de internet.

Ruxandra Cibu Deaconu, senator USR: „Extremiștii interzic filmele deocheate în locul lor site-urile de profil vor difuza doar discursurile lui Guru Georgescu și bătăile din Parlament dintre Diana Șoșoacă și George Simion. Ați propus o lege care îl face pe Putin tare mândru de voi. Nu știți voi din astea cu protejarea vieții private și controlul persoanei asupra propriilor date”.

Ninel Peia, senator al grupului PACE: „Doamna Ruxandra Deaconu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs. a fost foarte, foarte răcită și din această cauză cred că a luat prea mult paracetamol, dimineață, la prânz și seara”.

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Există o limită umană. Înseamnă un atac la persoană la cel mai abject nivel. Nici nu pot să calific ce a făcut colegul nostru mai devreme”.

Dialogul halucinant a avut loc în timpul dezbaterii proiectului de lege inițiat de AUR, care vrea să îi oblige pe titularii contractelor de furnizare de internet, să depună o cerere scrisă, în care să menționeze că-și doresc să aibă acces la site-urile pentru adulți.

Cererea va fi depusă fizic sau electronic și va trebui să conțină:

- datele de identificare ale solicitantului

- acceptarea explicită a responsabilității pentru accesarea conţinutului interzis minorilor

și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Totodată, furnizorii de internet vor fi obligaţi să păstreze evidenţa acestor cereri timp de 5 ani.

Nici administratorii site-urilor n-ar scăpa. Ei ar putea fi plăti amenzi, dacă nu vor asigura:

a) filtrarea și interzicerea automată a accesului pentru minori

b) afişarea de mesaje de avertizare și informare clare, înainte de accesarea

conţinutului

c) auditarea anuală a sistemelor de protecţie, realizată de terţi independenţi acreditaţi.

Se pregătesc amenzi și pentru cei care au magazine de tip Sex Shop. Astfel, ei vor fi amendați cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei, dacă permit accesul minorilor sau dacă au o astfel de afacere la o distanţă mai mică de 250 de metri faţă de o școală.

Proiectul de lege a fost respins de Senat, dar va ajunge la vot în Camera Deputaților.

