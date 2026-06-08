Acum, bărbații sunt arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

Faptele s-au petrecut în miezul zilei, în municipiul Sfântu Gheorghe. Doi bărbați, de 29 și 34 de ani, au mers la locuința unui bătrân de 79 de ani și i-au spus că au de efectuat lucrări de reparație la balcon.

Acesta, fără să pună la îndoială intenția lor, i-a lăsat să intre în apartament. Unul dintre ei a mers pe balcon cu proprietarul unde l-a ținut de vorbă, iar celălalt le-a spus că merge la baie. În acest fel a sustras dintr-un dulap din dormitor suma de 21.000 de lei.

Arestați pentru 30 de zile

La nici o oră distanță, hoții au mers acasă la un alt bărbat, de 89 de ani, pe care l-au lăsat fără 20.000 de lei, sub exact același pretext al reparațiilor la balcon.

După ce și-au dat seama că au fost prădați, proprietarii apartamentelor au anunțat poliția, iar inculpații au fost reținuți și ulterior arestați preventiv pentru 30 de zile.

Unul dintre ei este cercetat pentru furt calificat, iar celălalt pentru complicitate la furt calificat.