Unul dintre ei spunea că este omul Domnului și împreună cu ceilalți ar fi convins mai mulți vârstnici că trebuie să-și repare locurile de veci. În final, lucrările s-au încheiat cu mandate de arestare.

Polițiștii Sectorului 6 au descins în Cimitirul Bellu în căutarea unor escroci, patru la număr.

Într-un singur an aceștia ar fi profitat de persoane în vârstă cu o situație financiară bună, pe care le-ar fi convins să plătească în jur de 850.000 de lei pentru reparații la morminte, multe inutile sau supraevaluate.

Unele morminte ar fi fost distruse intenționat

Unul dintre ei susținea chiar că este preot tocmai pentru a-și manipula mai ușor victimele. Ancheta a scos la iveală că până acum indivizii ar fi convins cel puțin două persoane să accepte lucrări inutile ori să plătească de mai multe ori pentru aceeași lucrare. Sumele depășeau cu mult valoarea reală. În unele cazuri morminte ar fi fost deteriorate intenționat pentru a convinge că sunt necesare reparații urgente.

Constantin toader Botea, purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6: Doi dintre inculpați, în date diferite, și folosindu-se de motive nereale au determinat-o pe una dintre persoanele vătămate să le acorde sume importante de bani cu titlul de împrumut, pe care inculpații nu aveau intenția de a le restitui.

Conducerea cimitirului precizează că suspecții nu sunt angajați la Bellu.

Virgil Rotaru, șef Serviciu Teritorial Bellu: Nu sunt angajații noștri, asta pot să vă spun cu certitudine. Își desfășoară activitatea pe teritoriul Cimitirului Bellu, în baza unor autorizații de liberă practică.

Perchezițiile nu s-au oprit doar la cimitir, ci și în locuințele celor patru acuzați acum de înșelăciune și uz de fals. Doi dintre indivizi au fost arestați preventiv, iar alți doi au primit arest la domiciliu. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la cinci ani de închisoare.