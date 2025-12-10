Au început lucrările de închidere a fântânii din Bihor unde s-au eliberat gaze toxice. Zona este monitorizată

10-12-2025 | 08:04
Au început lucrările de închidere a fântânii care a erupt necontrolat într-o curte din județul Bihor și a adus la suprafață gaze toxice.

Călin Ardelean

Totul s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute, când muncitorii au săpat puțul la o adâncime mult prea mare, de 120 de metri.

Atunci au lovit o pungă de gaze ce a scos la suprafață apă sub presiune, gaz metan și sulf. 4 echipaje de pompieri asigură zona.

Pentru siguranță, au fost făcute monitorizări, creat un perimetru, iar proprietarii gospodăriei stau momentan la vecini.

Dată publicare: 10-12-2025 07:40

