Corespondent PROTV: „Încă de la ora prânzului, în multe județe ale țării, atmosfera a fost de parcă eram la mijlocul verii și nu la finalul ei. În vest a fost cel mai cald. Aici, în județele aflate sub Cod galben, și disconfortul termic a fost mare, din cauza umezelii din aer s-au resimțit aproape 40 de grade. Termometrele au arătat la umbră 34 de grade la Satu Mare, 35 de grade la Arad, 36 de grade au fost la Banloc, iar în sud cel mai cald a fost la Bechet, unde s-au atins după prânz 35 de grade. Vom avea vreme instabilă în vestul și centrul țării, local și prin Moldova și nordul Munteniei. Norii se strâng în această noapte și vor lăsa prin zonele unde azi a fost caniculă, ploi torențiale. Pe parcursul zilei acestea se vor muta în Transilvania și în zone din estul țării. În aceste condiții și vântul se întețește și va sufla la rafală cu 50 de km pe oră, izolat ar putea să cadă și grindină. Acest episod de vreme rea e cauzat de o masă de aer mai rece. Chiar dacă de mâine începe oficial toamna, meteorologii spun că vremea va rămâne neobișnuit de caldă și în prima săptămână din septembrie.”