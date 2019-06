Atac informatic asupra mai multor spitale din Bucureşti. Cum sunt afectaţi pacienţii

Ministerul Sănătăţii a transmis spitalelor o alertă de atac cibernetic. 5 spitale din Capitală ar fi fost ţintele atacului.

Alerta vizează un atac asupra sistemului informatic. 5 spitale, toate din Bucureşti ar fi fost atacate, unul dintre ele fiind Spitalul Victor Babeş. Ministrul Sănătăţii a precizat joi dimineaţă că sunt îngreunate consultatiile si internarile. De asemenea, nu poate fi accesat istoricul medical al pacienţilor.

Sorina Pintea a mai precizat că astfel de atacuri s-au mai înregistrat şi în trecut, când informatiile au fost recuperate de specialişti sau contra cost. Ultimul atac de acest fel a vizat spitalul din Huşi.

În 2017, un atac informatic asupra unui spital din Sighetul Marmaţiei a fost comis de hackeri din alte ţări care au fost plătiţi cu 10.000 de euro.

"Am aflat ieri după-amiază, când am fost informată, Ministerul Sănătăţii a fost informat de către Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. Imediat am transmis o informare Direcţiilor de Sănătate Publică, care, la rândul lor, trebuiau să anunţe spitalele cu tot ceea ce ne-a informat Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică şi din punctul meu de vedere soluţia ar fi fost pentru spitale să aibă un dispozitiv neconectat la reţea ca soluţie de back-up - asta spuneau de fapt şi cei de la Centrul Naţional", a mai precizat Sorina Pintea.

Citește și Facebook a fost ţinta unui atac informatic fără precedent. Cădere pe bursă

Ea a cerut DSP-urilor să informeze MS cu privire la numărul spitalelor care ar putea fi sau sunt afectate, iar spitalele sunt obligate să ia imediat măsuri.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!