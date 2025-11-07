Arsenalul unui turc, oprit la Calafat. Avea 131 de pistoale letale, încărcătoare și tutun mărunțit ascunse între paleți

Stiri actuale
07-11-2025 | 14:20
captura politia de frontiera
Foto: Poliția de Frontieră

Un turc a fost oprit în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, iar la controlul camionului pe care-l conducea au fost descoperite 131 de pistoale letale, dar şi tutun mărunţit şi ţigări de contrabandă.

autor
Lorena Mihăilă

„În data de 06.11.2025, în jurul orei 15:30, lucrători din cadrul S.P.F. Calafat împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Echipei Mobile Direcţia Regională Vamală Craiova, au oprit pentru control, în proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat Vidin, pe comunicaţia E79, autocamionul marca DAF, înmatriculat în Turcia (...) care se deplasa dinspre Republica Bulgaria spre România”, au transmis, vineri, surse judiciare, pentru News.ro.

Potrivit acestora, autocamionul era condus de un cetăţean turc în vârstă de 38 de ani şi care transporta profile de aluminiu din localitatea Izmir, potrivit documentelor de însoţire a mărfii.

„Compartimentul de marfă, era sigilat cu sigiliul autorităţilor vamale turce. Procedându-se la desigilarea şi efectuarea unui control amănunţit al acestuia, la jumătatea remorcii, în spaţiul creat între paleţii cu profile din aluminiu, au fost descoperite mai multe cutii din carton, care conţineau ţigări cu timbre de acciză turceşti şi mai mulţi saci din rafie, care conţineau pungi cu tutun mărunţit. Totodată, au mai fost descoperite alte cutii din carton, în care se găsea câte o pungă cu tutun din aceeaşi categorie, iar sub aceasta, se aflau pistoale şi încărcătoare pentru acestea”, au transmis sursele citate.

131 de persoane letale

În urma verificărilor s-a constatat că erau 131 de pistoale letale, calibru 9 mm, fiecare prevăzut cu încărcător şi 101 încărcătoare aflate separate de acestea, toate fără muniţie.

Citește și
sturioni marea neagra
Ce a găsit Poliția de Frontieră în Marea Neagră. Au fost scoase din apă, aproape de țărm | VIDEO

„Pistoalele erau ambalate fiecare în folie din plastic transparentă, 100 dintre acestea, cu serie, inscripţionate cu înscrisul SUBCOMPACT XD- 9/SPRINGFIELD ARMORY USA, 6 pistoale, cu serie, inscripţionate XD ELITE/ SPRINGFIELD ARMORY USA şi 25 pistoale neinscripţionate, fără serie”, au precizat sursele citate.

De asemenea, erau 1.990 pachete a 20 ţigarete fiecare, în total 39.800 ţigarete, marca Parliament, cu banderolă fiscală turcească, 6.500 pachete a 20 ţigarete fiecare, în total 130.000 ţigarete, marca Marlboro, cu banderolă fiscală turcească şi cantitatea de 610 kg tutun mărunţit pentru fumat, ambalat în folie trasparentă de plastic, calup a 5 kg bucata.

Șoferul spune că nu știa ce are în mașină

Şoferul a susţinut că nu avea cunoştinţă de bunurile descoperite în compartimentul de marfă al remorcii, ştiind că transportă doar profile de aluminiu şi nu a putut prezenta niciun document de provenienţă pentru arme şi produsele din tutun.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

Un număr de trei pistoale au fost înaintate Serviciului Criminalistic în vederea întocmirii unei constatări preliminarii pentru stabilirea categoriei din care fac parte armele.

„Restul armelor, ţigaretele, tutunul, autocamionul, remorca şi telefonul mobil găsit asupra cetăţeanului turc au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, au mai transmis sursele citate.

Percheziții la combinatul Sidex Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Sursa: News.ro

Etichete: politia de frontiera, pistoale, turc,

Dată publicare: 07-11-2025 14:00

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
GALERIE FOTO Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat într-o ipostază intimă și a distribuit fotografia pe internet
Citește și...
Un șofer de 61 de ani a fost reținut la frontiera Calafat-Vidin după ce polițiștii s-au uitat ce are în sacii din portbagaj
Stiri actuale
Un șofer de 61 de ani a fost reținut la frontiera Calafat-Vidin după ce polițiștii s-au uitat ce are în sacii din portbagaj

Un şofer bulgar, în vârstă de 61 de ani, a fost prins de către poliţiştii de frontieră, în zona staţiei de taxare Calafat-Vidin, în timp ce transporta peste 3,7 kilograme de droguri.

Ce a găsit Poliția de Frontieră în Marea Neagră. Au fost scoase din apă, aproape de țărm | VIDEO
Stiri actuale
Ce a găsit Poliția de Frontieră în Marea Neagră. Au fost scoase din apă, aproape de țărm | VIDEO

Poliţiştii de frontieră au recuperat din Marea Neagră mai multe plase de pescuit, în lungime de peste 800 de metri, iar în acestea au descoperit şi trei sturioni care au fost eliberaţi.

Descoperire pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit polițiștii de frontieră în bagajele a doi români
Stiri actuale
Descoperire pe Aeroportul Otopeni. Ce au găsit polițiștii de frontieră în bagajele a doi români

Poliţiştii de frontieră fac cercetări, după ce au găsit, în bagajele de cală a doi cetăţeni români, mii de pachete de ţigări de contrabandă, fără timbru de acciză, pe Aeroportul Otopeni. Ţigările au sosit în România cu un zbor din Dubai.

Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO
Stiri externe
Congresmenii americani vor să blocheze reducerea trupelor americane din România şi din alte ţări ale flancului estic al NATO

O alianță bipartidică formată din personalități influente din domeniul apărării din Congresul SUA intenționează să blocheze planul administrației Trump de a retrage trupele din România și din alte avanposturi NATO de la frontiera cu Rusia.

Descoperire de peste 1,2 milioane lei în Giurgiu. Ce au găsit polițiștii în urma unor controale la mai multe autocare
Stiri actuale
Descoperire de peste 1,2 milioane lei în Giurgiu. Ce au găsit polițiștii în urma unor controale la mai multe autocare

Poliţiştii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu au descoperit, în urma unor controale, aproximativ 4.400 de bunuri, estimate la o valoare de peste 1.200.000 lei.

Recomandări
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte
Stiri Politice
Năstase și Ponta, din nou în prima linie a PSD, în fața scenei pe care candidatul unic, Grindeanu, va fi anunțat președinte

Social-democrații s-au reunit într-un congres extraordinar pentru a-și alege o nouă conducere și pentru modificarea Statutului formațiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat la șefia PSD.  

Percheziții la combinatul Sidex Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom
Stiri actuale
Percheziții la combinatul Sidex Galați și la șefi ai companiei. 300 de milioane euro, delapidaţi cu ajutorul Gazprom

Sunt percheziții la combinatul Sidex Galați. Polițiștii și procurorii acuză conducerea companiei că ar fi delapidat, prin tranzacții fictive, peste 300 de milioane de euro.

Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț
Stiri Diverse
Black Friday aduce reduceri spectaculoase pe VOYO: divertisment nelimitat la jumătate de preț

Un univers infinit de conținut te așteaptă oriunde și oricând, acum la un preț special! Între 7 și 17 noiembrie, VOYO oferă o promoție spectaculoasă: 4 luni de divertisment la preț de 2 sau un an întreg de conținut premium la costul a doar 6 luni.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Noiembrie 2025

01:45:09

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Noiembrie 2025

03:10:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28