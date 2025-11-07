Arsenalul unui turc, oprit la Calafat. Avea 131 de pistoale letale, încărcătoare și tutun mărunțit ascunse între paleți

Un turc a fost oprit în apropierea Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, iar la controlul camionului pe care-l conducea au fost descoperite 131 de pistoale letale, dar şi tutun mărunţit şi ţigări de contrabandă.

„În data de 06.11.2025, în jurul orei 15:30, lucrători din cadrul S.P.F. Calafat împreună cu lucrători din cadrul Serviciului Echipei Mobile Direcţia Regională Vamală Craiova, au oprit pentru control, în proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat Vidin, pe comunicaţia E79, autocamionul marca DAF, înmatriculat în Turcia (...) care se deplasa dinspre Republica Bulgaria spre România”, au transmis, vineri, surse judiciare, pentru News.ro.

Potrivit acestora, autocamionul era condus de un cetăţean turc în vârstă de 38 de ani şi care transporta profile de aluminiu din localitatea Izmir, potrivit documentelor de însoţire a mărfii.

„Compartimentul de marfă, era sigilat cu sigiliul autorităţilor vamale turce. Procedându-se la desigilarea şi efectuarea unui control amănunţit al acestuia, la jumătatea remorcii, în spaţiul creat între paleţii cu profile din aluminiu, au fost descoperite mai multe cutii din carton, care conţineau ţigări cu timbre de acciză turceşti şi mai mulţi saci din rafie, care conţineau pungi cu tutun mărunţit. Totodată, au mai fost descoperite alte cutii din carton, în care se găsea câte o pungă cu tutun din aceeaşi categorie, iar sub aceasta, se aflau pistoale şi încărcătoare pentru acestea”, au transmis sursele citate.

131 de persoane letale

În urma verificărilor s-a constatat că erau 131 de pistoale letale, calibru 9 mm, fiecare prevăzut cu încărcător şi 101 încărcătoare aflate separate de acestea, toate fără muniţie.

„Pistoalele erau ambalate fiecare în folie din plastic transparentă, 100 dintre acestea, cu serie, inscripţionate cu înscrisul SUBCOMPACT XD- 9/SPRINGFIELD ARMORY USA, 6 pistoale, cu serie, inscripţionate XD ELITE/ SPRINGFIELD ARMORY USA şi 25 pistoale neinscripţionate, fără serie”, au precizat sursele citate.

De asemenea, erau 1.990 pachete a 20 ţigarete fiecare, în total 39.800 ţigarete, marca Parliament, cu banderolă fiscală turcească, 6.500 pachete a 20 ţigarete fiecare, în total 130.000 ţigarete, marca Marlboro, cu banderolă fiscală turcească şi cantitatea de 610 kg tutun mărunţit pentru fumat, ambalat în folie trasparentă de plastic, calup a 5 kg bucata.

Șoferul spune că nu știa ce are în mașină

Şoferul a susţinut că nu avea cunoştinţă de bunurile descoperite în compartimentul de marfă al remorcii, ştiind că transportă doar profile de aluminiu şi nu a putut prezenta niciun document de provenienţă pentru arme şi produsele din tutun.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor.

Un număr de trei pistoale au fost înaintate Serviciului Criminalistic în vederea întocmirii unei constatări preliminarii pentru stabilirea categoriei din care fac parte armele.

„Restul armelor, ţigaretele, tutunul, autocamionul, remorca şi telefonul mobil găsit asupra cetăţeanului turc au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor”, au mai transmis sursele citate.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













