Armata cumpără rachete de peste 600 de milioane de euro de la francezi. Contractul, aprobat de Parlament încă din 2022

Stiri actuale
26-11-2025 | 17:37
soldati
AFP

Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme.

autor
Adrian Popovici

Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE.

MApN informează că Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat, marţi, contractul privind achiziţia sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acţiune, portabile – MANPAD MISTRAL.

Potrivit sursei citate, preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic.

Achizițiile, parte dintr-o inițiativă europeană

Achiziţia se realizează în cadrul iniţiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franţa, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia şi Ungaria, precizează MApN.

Citește și
arme nucleare nato
România anunță că va colabora militar cu una dintre forțele nucleare ale lumii. Explicațiile MApN

Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acţiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acţiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Achiziţia MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022, iar beneficiari vor fi cele trei categorii de forţe ale Armatei României, precum şi Forţele pentru Operaţii Speciale.

Câțiva jurnalişti din Parlament au fost bruscaţi de un ofiţer de presă al administrației Guvernului Bolojan

Sursa: News.ro

Etichete: mapn, rachete, armata romana,

Dată publicare: 26-11-2025 17:37

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim
Stiri Sociale
Șeful Armatei: Toți românii, bărbați și femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. Suntem pregătiți să-i instruim

Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, consideră că toți românii, fie ei bărbați sau femei, ar trebui să știe să tragă cu arma. MApN va începe din 2026 programe speciale de instruire în acest sens.

 

România anunță că va colabora militar cu una dintre forțele nucleare ale lumii. Explicațiile MApN
Stiri Diverse
România anunță că va colabora militar cu una dintre forțele nucleare ale lumii. Explicațiile MApN

România va colabora militar cu Pakistanul, a anunțat luni ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu. Pakistan are una dintre cele mai mari armate din lume și este una dintre puterile nucleare declarate.

 

Câți români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. MApN vrea creșterea armatei
Stiri actuale
Câți români susțin introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat. MApN vrea creșterea armatei

Într-un context politic sensibil, introducerea stagiului militar pe bază de voluntariat este susținută de o bună parte dintre români.

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28