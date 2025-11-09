Aproape un milion și jumătate de români și-au sărbătorit onomastica. În București, cluburile au fost pline

Aproape un milion și jumătate de români și-au sărbătorit, sâmbătă, onomastica. Nu-i de mirare astfel că, la toate petrecerile din Capitală, s-au găsit mulțimi de oameni care poartă numele Sfinților Mihail și Gavril, dornici de distracție.

Unii au dansat până la epuizare la Festivalul Nostalgia, alții s-au bucurat de atmosfera de la Oktoberfest, iar mulți au ales o seară alături de prieteni sau familie, în Centrul Vechi.

Cert e că nicăieri nu au lipsit zâmbetele, muzica bună și urările de bine. Cei mai nostalgici dintre sărbătoriți și-au petrecut onomastica la festivalul care i-a întors în timp.

În aproape fiecare grup de petrecăreți se găsea cel puțin câte un sărbătorit: „Îl am aici pe fratele meu aici. E ziua lui și petrecem împreună. Să i se indeplineasca toate dorintele si sa stie ca toată familie îl iubește. Ne aducem aminte de copilărie și ne distram foarte bine aici.”

Alții au petrecut în numele sărbătoriților: „Este ziua fetitei noastre și sărbătorim ca doi părinți responsabili.”

A fost sărbătoare și la Oktoberfest - însă de această dată cu multă bere, mâncare și o urare specială.

Chiar dacă vremea a fost urâtă și a plouat aproape toată ziua, zeci de oameni au venit să petreacă alături de formația Iris, o seară de neuitat.

Și în Centrul Vechi s-au adunat oameni dornici de distracție sau de relaxare. Cluburile au fost pline de turiști străini, care le-au urat „La mulți ani” sărbătoriților.

