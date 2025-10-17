Aproape 55.000 de somații pentru taxele și impozitele locale neplătite din Constanța. Mesajul primăriei pentru rău-platnici

Până la sfârşitul lunii iunie au fost emise aproape 55.000 de somaţii persoanelor fizice şi juridice din Constanța cu restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale.

Primăria Constanţa precizează că sunt nereale informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la presupuse blocări abuzive ale conturilor contribuabililor care nu au achitat impozitele şi taxele locale la termenele scadente.

Municipalitatea a informat, vineri, că demararea campaniei de popriri în octombrie 2025 reprezintă o procedură legală, care se desfăşoară în fiecare an după primul semestru, procedură care nu are legătură cu situaţia financiară a bugetului local.

Mesajul primăriei pentru rău-platnici

"În anul 2025, până la data de 30 iunie inclusiv, SPIT Constanţa a emis 54.769 de somaţii către persoanele fizice şi juridice care înregistrau restanţe la plata impozitelor şi taxelor locale. Aceste documente au fost comunicate prin mijloace legale, conţinând detalii privind sumele datorate, termenele de plată şi consecinţele neplăţii. Prin urmare, afirmaţia potrivit căreia 'nu a existat nicio somaţie' este falsă şi tendenţioasă", reiese din comunicatul transmis de Primăria Constanţa.

Popririle se ridică zilnic, imediat după achitarea sumelor datorate.

"SPIT Constanţa procesează zilnic la ridicarea popririlor, imediat ce contribuabilii achită integral debitele restante. Nu există nicio întârziere sistematică sau refuz în acest sens. Procedurile sunt automatizate şi respectă în totalitate cadrul legal în vigoare", a mai informat administraţia locală.

Reprezentanţii Primăriei Constanţa au mai spus că toate acţiunile Serviciului Public de Impozite şi Taxe Constanţa "se desfăşoară cu respectarea strictă a legislaţiei fiscale, în deplină transparenţă şi cu scopul de a asigura un tratament echitabil pentru toţi contribuabilii".

