De altfel, Poliția Română îi îndeamnă pe șoferi să semnaleze aceste abateri. Mai ales acum, când aglomerația și restricțiile din trafic îi fac pe șoferi să-și piardă răbdarea.

Ce comportamente pot fi raportate

Astfel de imagini au fost încărcate de participanții la trafic pe platforma Poliției Române, hub.mai.gov. Depășiri periculoase, șicane în trafic, frâne puse pentru intimidare sau schimbări bruște de bandă sunt doar câteva dintre comportamentele agresive pe care șoferii le pot reclama autorităților.

Lista faptelor considerate agresive este mai lungă decât își imaginează unii șoferi. Chiar și plecarea în trombă de la semafor, cu patinarea excesivă a roților, poate fi sancționată. La fel și mersul intenționat foarte aproape de mașina din față sau accelerarea atunci când un șofer încearcă să depășească.

În Capitală, șoferii spun că astfel de comportamente sunt la ordinea zilei.

Viorel Teacă, polițist: De exemplu, dacă îmi taie cineva calea sau nu îmi acordă prioritate, sau mă depășește pe linia continuă, eu filmez pe cineva cu camera de bord, acestea nu țin de comportament agresiv. Acolo trebuie să fie un polițist și să constate el cu propriile simțuri sau cu un aparat radar.

Polițiștii le recomandă șoferilor să nu încerce să își facă singuri dreptate în trafic și să evite orice conflict. Foarte important este să nu răspundă cu aceeași monedă. Dacă surprind un comportament agresiv, cea mai sigură variantă este să păstreze imaginile și să le transmită autorităților prin platforma dedicată.