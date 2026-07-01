Au fost și 450 de autoturisme distruse, majoritatea strivite de copacii și crengile pe care vântul puternic le-a rupt și le-a trântit peste tot.

Parcarea acestui bloc din Capitală a fost complet inundată. Apa a acoperit întregul subsol.

Corespondent ȘtirileProTV: „Aici putem să ne dăm seama cel mai bine cât de mare a fost apa în această parcare subterană. A ajuns până la acest nivel, cât înălțimea mea. În rest, au rămas doar scaune, cauciucuri sau sticle, iar singura mașină care se mai află în acest moment în parcarea subterană este plină de mizerie, a rămas cu portbagajul deschis”

Proprietarul mașinii: Vecinii au scris pe grup: coborâți repede să scoateți, că se inundă garajul... rând pe rând vecinii și-au scos mașinile, deja apa crescuse foarte mare, la mine deja era apa până la brâu și mi-era frică de electrocutare. Și asta a fost.

Peste 450 de mașini avariate în Capitală

Pentru că blocul a rămas fără curent electric, unii locatari au plecat la rude sau prieteni. Într-un alt garaj, mașinile nu se mai vedeau din apa care trecuse de doi metri. Se mai auzeau doar alarmele.

Pompierii au avut sute de intervenții ca să-i ajute pe oameni să scoată apa din case, curți și garaje.

Vântul a pus la pământ peste 800 de copaci în București și Ilfov. Din cauza lor, peste 450 de autoturisme au fost avariate.

Dacă mașina a fost avariată de un copac sau de grindină ori a fost inundată de ploaie, șoferii trebuie să anunțe cât mai repede compania de asigurări, dacă au o poliță facultativă pentru mașină, numită CASCO. În acest caz, reparațiile sunt achitate de firma de asigurări, dacă în contract sunt prevăzute și aceste avarii.

În lipsa asigurării CASCO, reparațiile sunt suportate de proprietari. Pentru mașinile avariate de copacii căzuți, șoferii pot da în judecată administratorul drumului – de obicei primăria.