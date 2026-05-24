Bărbatul primise ani la rând o indemnizație pentru deplasarea cu bicicleta, deși nu mergea niciodată cu bicicleta la serviciu, relatează Heute.

Frauda a fost descoperită după ce colegii au semnalat mai multe neconcordanțe. Un audit a scos la iveală 69 de deplasări cu mașina în decurs de 75 de zile, pentru care angajatul solicitase totuși indemnizația destinată celor care vin la muncă pe bicicletă. Permisul său de parcare pentru locațiile Louvain și Aarschot a contribuit la descoperirea fraudei.

„Încredere distrusă”

Potrivit publicației chip.de, care citează BruxellesToday, suma obținută fraudulos se ridica la aproximativ 130 de euro. Cu toate acestea, SNCB a luat măsuri drastice.

Compania feroviară belgiană a declarat că încrederea a fost „distrusă definitiv și irevocabil”. Conduita angajatului a fost considerată o încălcare gravă a obligațiilor profesionale. Astfel, după 33 de ani de serviciu, acesta a fost concediat fără preaviz.

Fostul angajat nu a acceptat decizia și a contestat-o la Consiliul de Stat. El a susținut că suma obținută pe nedrept, aproximativ 130 de euro, era una redusă. Judecătorii i-au respins însă acțiunea și au menținut decizia SNCB, considerând că încălcarea încrederii reprezenta un motiv suficient pentru concediere imediată.