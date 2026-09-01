În august, autoturismele electrificate înregistrează o scădere de 31% față de august 2025, potrivit informațiilor preliminare furnizate de asociație, care au la bază datele DGPCI, potrivit News.ro.

„APIA aduce în atenție primele informații oficiale despre înmatriculările de autovehicule din România, în luna august 2026, bazate pe datele publicate de DGPCI și prelucrate de specialiștii noștri. În această lună, înmatriculările de autoturisme noi sunt în scădere cu -37% față de august 2025. Autoturismele electrificate înregistrează o scădere de -31% față de august 2025. Autoturismele pur electrice înregistrează o scădere de -29% față de august 2025, ajungând la 669 unități”, arată APIA într-un comunicat de presă.

Reprezentanții asociației susțin că totalul pieței de autoturisme este în scădere cu 10%, în primele 8 luni ale lui 2026, comparativ cu perioada similară din 2025.

În Top 10 înmatriculări de autoturisme - Mărci, pe primele poziții se află Dacia, cu 2142 unități, urmată de Toyota - 1229 unități, Skoda - 845. Numărul total de unități vândute este de 9473.

Din punct de vedere al înmatriculărilor de autoturisme în funcție de Modele, lider este Dacia cu Logan - 809 unități, după care urmează modelul Logan (tot de la Dacia) - 637 unități și Toyota - Corolla - 490 de unități.