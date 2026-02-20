Schema, desfășurată între octombrie 2025 și februarie 2026, a generat un prejudiciu de aproape 7.000 de euro și 15.400 de lei, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Metoda era destul de sofisticată. Inculpatul M.A.F. identifica pe platforme de booking apartamente disponibile pentru câteva zile, le închiria legal, apoi prelua fotografiile și le republica pe site-uri de profil ca proprietar, cu chiria sub prețul pieței și disponibilitate pe termen lung. Victimele primeau coduri de acces la lockerele cu chei — legitime, dar valabile doar pentru scurta ședere rezervată de escroc.

Contactul se realiza exclusiv online, autorul invocând că se află în străinătate. Pentru „semnarea contractelor", le trimitea un link fals, pretins pentru certificat electronic, prin care deschidea în numele victimelor conturi de criptomonede. Acolo erau virați banii: între 370 și 800 de euro per „chirie", plus garanție. Nimeni nu a locuit vreodată în acele apartamente.

„Niciun chiriaș nu a ajuns să locuiască efectiv în acele apartamente", confirmă anchetatorii. Prejudiciul total: 6.889 euro și 15.400 lei.