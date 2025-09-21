Apărarea antiaeriană, ineficientă la frontieră. Guvernatorul Belgorodului recunoaște una din slăbiciunile armatei ruse

Stiri actuale
21-09-2025 | 16:40
artilerie, rusia
Shutterstock

Sistemele rusești de apărare antiaeriană nu pot doborî dronele ucrainene când ajung la graniță, ceea ce permite aparatelor să intre adânc în țară din acest motiv și provoacă pagube, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.

autor
Adrian Popovici

Guvernatorul regiunii Belgorod a recunoscut una dintre vulnerabilitățile armatei ruse care pune în pericol chiar infrastructura de pe teritoriul național al Rusiei. Este vorba despre sistemele antiaeriene care nu permit distrugerea dronelor rusești din cauza altitudinii, conform The Moscow Times.

„Problema este altitudinea, care nu permite doborârea lor imediat la granița de stat. Când coboară, unitățile noastre le țintesc și apoi le distrug”, a spus Gladkov în timpul unei transmisiuni în direct, citat de agenția rusă de stat TASS.

Declarațiile oficialului vin în contextul unei locuitoare din regiunea aflată la granița cu Ucraina care a vurt să afle de ce dronele ucrainenilor ajung în orașe și provoacă victime în rândul populației. Ea a mai vrut să știe dacă militarii știu de la început câte aparate au pătruns în spațiul aerian rusesc și care este destinația lor.

„Nimeni nu ascunde nimic. Guvernul regional furnizează informații despre fiecare detaliu, despre fiecare incident”, a dat asigurări Gladkov, atunci când a fost întrebat dacă informațiile despre atacurile ucrainene ajung în mass media națională din Federația Rusă.

Citește și
avioane, eurofighter
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească

Belgorod, printre principalele ținte ale dronelor ucrainene

Regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina, se numără printre cele mai afectate de război. Încă de la începutul invaziei pe scară largă a armatei ruse în Ucraina, zona a fost vizată constant de bombardamente și atacuri cu drone.

Pe 14 august, în timpul unui val de atacuri, clădirea guvernului regional a fost lovită, iar biroul guvernatorului a fost avariat de o dronă. Atunci s-au înregistrat trei victime. În centrul orașului au fost dislocați militari, iar întreaga zi au răsunat focuri de armă și explozii. Guvernatorul Gladkov a declarat că localnicii trec prin evenimente „fără precedent în istoria modernă”.

Un nou atac asupra clădirii guvernului s-a produs pe 10 septembrie. Mai multe blocuri de locuințe din Belgorod au fost avariate, iar o dronă s-a prăbușit în zona pieței centrale, rănind o persoană.

Ca urmare, autoritățile au mutat cursurile în mediul online pentru elevi și studenți și au dispus închiderea centrelor comerciale. Pe 17 septembrie, clădirea guvernului a fost din nou ținta dronelor, două angajate ale administrației fiind rănite.

Sursa:

Etichete: Ucraina, drone, belgorod,

Dată publicare: 21-09-2025 16:40

Articol recomandat de sport.ro
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Imagini horror într-un meci din campionat: ”Sunt bucuros că încă mai am buza întreagă”
Citește și...
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
Stiri actuale
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească

Forţele aeriene germane au trimis duminică dimineaţă două avioane Eurofighter pentru a intercepta un aparat militar rus IL-20M care intrase în spaţiul aerian neutru deasupra Mării Baltice.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital
Stiri actuale
Adolescentul de 13 ani accidentat cu trotineta electrică la Sibiu a decedat în spital

Băiatul suferise un traumatism cranio-cerebral grav în urma căzăturii din 2 septembrie, iar starea sa s-a degradat constant pe parcursul spitalizării.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28