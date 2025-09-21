Apărarea antiaeriană, ineficientă la frontieră. Guvernatorul Belgorodului recunoaște una din slăbiciunile armatei ruse

Sistemele rusești de apărare antiaeriană nu pot doborî dronele ucrainene când ajung la graniță, ceea ce permite aparatelor să intre adânc în țară din acest motiv și provoacă pagube, a declarat guvernatorul regiunii Belgorod, Viaceslav Gladkov.

Guvernatorul regiunii Belgorod a recunoscut una dintre vulnerabilitățile armatei ruse care pune în pericol chiar infrastructura de pe teritoriul național al Rusiei. Este vorba despre sistemele antiaeriene care nu permit distrugerea dronelor rusești din cauza altitudinii, conform The Moscow Times.

„Problema este altitudinea, care nu permite doborârea lor imediat la granița de stat. Când coboară, unitățile noastre le țintesc și apoi le distrug”, a spus Gladkov în timpul unei transmisiuni în direct, citat de agenția rusă de stat TASS.

Declarațiile oficialului vin în contextul unei locuitoare din regiunea aflată la granița cu Ucraina care a vurt să afle de ce dronele ucrainenilor ajung în orașe și provoacă victime în rândul populației. Ea a mai vrut să știe dacă militarii știu de la început câte aparate au pătruns în spațiul aerian rusesc și care este destinația lor.

„Nimeni nu ascunde nimic. Guvernul regional furnizează informații despre fiecare detaliu, despre fiecare incident”, a dat asigurări Gladkov, atunci când a fost întrebat dacă informațiile despre atacurile ucrainene ajung în mass media națională din Federația Rusă.

Belgorod, printre principalele ținte ale dronelor ucrainene

Regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina, se numără printre cele mai afectate de război. Încă de la începutul invaziei pe scară largă a armatei ruse în Ucraina, zona a fost vizată constant de bombardamente și atacuri cu drone.

Pe 14 august, în timpul unui val de atacuri, clădirea guvernului regional a fost lovită, iar biroul guvernatorului a fost avariat de o dronă. Atunci s-au înregistrat trei victime. În centrul orașului au fost dislocați militari, iar întreaga zi au răsunat focuri de armă și explozii. Guvernatorul Gladkov a declarat că localnicii trec prin evenimente „fără precedent în istoria modernă”.

Un nou atac asupra clădirii guvernului s-a produs pe 10 septembrie. Mai multe blocuri de locuințe din Belgorod au fost avariate, iar o dronă s-a prăbușit în zona pieței centrale, rănind o persoană.

Ca urmare, autoritățile au mutat cursurile în mediul online pentru elevi și studenți și au dispus închiderea centrelor comerciale. Pe 17 septembrie, clădirea guvernului a fost din nou ținta dronelor, două angajate ale administrației fiind rănite.

