În ultima vreme, s-a dublat consumul de apă potabilă în gospodării, trag un semnal de alarmă reprezentanții uzinei de apă.

În acest moment, sunt 28 de localități în județul Mureș unde apa de la robinet curge după program.

Zona de câmpie a județului este profund afectată de secetă. La Voiniceni, oamenii sunt nemulțumiți că apa de la robinet vine la ore imposibile.

Localnică: „Nu se poate să îmi dai apă noaptea la 12 până la ora 2. De exemplu, mâine o să avem, conform programului, noaptea de la ora 00:00 până la ora 02:00 – adică două ore. Tu stai neculcat și, dimineața, dacă vrei să mai faci, nu mai ai cu ce. Nu e normal, după o zi de lucru – uitați-vă la mine, nu e normal să vin seara la 7-8 acasă și să aștept apa până la ora 1 să mă pot spăla.”

Oamenii adună apă în bidoane sau cumpără apă îmbuteliată de la magazine. Grădinile rămân neudate.

Localnic: „Ar trebui să avem seara de la șase la zece și dimineața la fel, ca să ne putem spăla și să facem de mâncare. Au luat apa ieri și ne dau astăzi la patru – sunt 22 de ore. În bidon punem pompa. Alaltăieri nu am putut face baie nici din butoi. Îmi pare rău că e secetă, dar sunt situații când trebuie să respectăm și noi.”

Localnică: „Apă, baxuri... oare cine mi le plătește? Am și doi copii. Cred că ne trezim noaptea la doi să ne spălăm, să facem de mâncare.”

Localnicii din Voiniceni spun că de cinci ani, în fiecare vară, se confruntă cu probleme la rețeaua de apă potabilă, dar în acest an parcă totul merge mai greu.

Nicu Tomulețiu, purtător de cuvânt Aquaserv, compania de apă Mureș: „În perioada de secetă prelungită, compania, la fel ca și colegii din țară, se confruntă cu vârfuri de consum cărora rețelele de distribuție a apei potabile nu fac față. Utilizatorii folosesc apa pentru alte utilizări decât cele casnice – la udarea terenurilor agricole, la udarea gazonului, umplerea piscinelor. Suntem nevoiți, de multe ori, să intrăm pe furnizarea apei potabile și să impunem un program. Apa potabilă este doar pentru consum casnic. Consumul se dublează față de primăvară-iarnă.”

Reprezentanții companiei de apă îndeamnă localnicii să nu folosească apa din rețeaua publică decât în scop menajer și, unde este posibil, să folosească apă din fântâni.