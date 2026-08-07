Inteligența artificială a fost folosită pentru simulări biometrice și pentru proiectarea unei lentile artificiale personalizate, scrie Il Mesaggero.

Rezultatul a fost unul spectaculos, pacienta a trecut de la mai puțin de o zecime la 8/10 acuitate vizuală la ochiul drept și de la 1/10 la 10/10 la ochiul stâng, fără să mai aibă nevoie de ochelari.

„Timp de mulți ani m-am obișnuit cu ideea că nu voi mai putea vedea bine și, mai ales, că nu voi putea folosi cu adevărat ochiul drept. Astăzi, faptul că pot vedea din nou cu ambii ochi, fără ochelari, este ceva ce nu mai credeam posibil. Sunt foarte fericită și profund recunoscătoare celor care m-au tratat”, a declarat femeia după intervenție.

Un caz extrem de complex

Intervenția a fost realizată de profesorul Raffaele Nuzzi, directorul Secției Universitare de Oftalmologie a Spitalului San Luigi Gonzaga.

Femeia suferea de cataractă și glaucom și prezenta o pierdere severă a vederii la ambii ochi: mai puțin de o zecime la ochiul drept și doar o zecime la cel stâng.

Situația cea mai gravă era cea a ochiului drept, care fusese operat de cataractă cu mulți ani în urmă. În urma intervenției rămăseseră fragmente de cristalin, aderențe inflamatorii importante, o dilatare accentuată a pupilei și modificări profunde ale segmentului anterior al ochiului.

În plus, ochiul avea dimensiuni reduse și prezenta o hipermetropie indusă severă, ceea ce făcea extrem de dificil orice tratament ulterior. Defectul sever de vedere nu putea fi corectat cu ajutorul lentilelor. Fusese luată în considerare și chirurgia refractivă cu laser excimer, însă particularitățile anatomice ale ochiului făceau imposibilă aplicarea în condiții de siguranță a acestei tehnici.

Intervenția minim invazivă concepută cu ajutorul AI

Pentru a aborda cazul, specialiștii au efectuat noi investigații biometrice, repetate de mai multe ori din cauza variabilității parametrilor oculari.

Datele obținute au fost analizate și cu ajutorul unor sisteme de inteligență artificială, utilizate pentru simularea mai multor scenarii chirurgicale și pentru proiectarea unei lentile artificiale personalizate, calibrată în funcție de caracteristicile anatomice specifice ale pacientei.

Intervenția, realizată printr-o tehnică minim invazivă, folosind microincizii la nivelul corneei, a permis îndepărtarea resturilor de la operația anterioară de cataractă, eliminarea numeroaselor aderențe, reconstrucția irisului, a pupilei și a camerei posterioare, precum și implantarea noii lentile artificiale.

Aceasta a fost poziționată în fața lentilei deja existente și în spatele irisului, protejând în același timp corneea, care era deja deosebit de fragilă.

După intervențiile efectuate la ambii ochi, pacienta a ajuns la 8/10 la ochiul drept și 10/10 la ochiul stâng, fără să mai aibă nevoie de corecții optice suplimentare. Medicii spun că nu a fost recuperată doar acuitatea vizuală. A fost restabilită și colaborarea funcțională dintre cei doi ochi, ceea ce i-a permis femeii să își recapete vederea stereoscopică și tridimensională, pierdută cu mulți ani în urmă.