Vechiul cadru legal – inclusiv baza de date și tipul actual de rovinietă – este înlocuit cu un sistem modernizat, iar legea specifică clar momentul în care vechile roviniete „ies din vigoare” din punct de vedere juridic. Există însă o excepție importantă pentru mașinile mici, sub 3,5 tone, ale căror roviniete rămân valabile până la expirarea de fapt.

Mașinile mici (sub 3,5 tone), autoturismele, exceptate

Pentru posesorii de autoturisme obișnuite sau utilitare ușoare, tranziția se face fără pierderi financiare. Amendamentul conține o prevedere clară: „...cu excepţia celor emise pentru vehiculele (...) pentru transportul de persoane şi transportul de marfă cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mică sau egală cu 3,5 tone” transmite Agerpres.

Concret, dacă ai cumpărat o rovinietă pe un an pentru mașina personală înainte de 1 octombrie 2026, aceasta va rămâne valabilă până la data expirării ei firești, chiar dacă acea dată se întâmplă să fie în 2027. Pentru vehiculele ușoare, tranziția se face lin, fără ca șoferii să piardă banii deja plătiți.

Cine este afectat, de fapt?

Vizate direct de oprirea bruscă a valabilității sunt, în principal, vehiculele mari de transport marfă și persoane (peste 3,5 tone). Pentru camioane și autocare se introduce un sistem complet nou de taxare, adesea numit TollRo, bazat pe distanța parcursă și normele de poluare, nu pe o perioadă fixă de timp (zi/lună/an).

Astfel, de la 1 octombrie 2026, vechile roviniete pe timp pentru aceste vehicule mari nu mai pot fi folosite și își încheie valabilitatea, pentru a lăsa loc noului sistem de taxare la kilometru.

Rovinieta, transformată, dar numai pentru autoturismele mici

Totuși, în cazul autoturismelor (vehicule de până la 3,5 tone), rovinieta nu va fi înlocuită cu o taxă la kilometru, ci păstrată și transformată într-un sistem mai complex.

Tarifele vor fi calculate în funcție de trei criterii: categoria vehiculului, durata de utilizare și, cel mai important, norma de poluare (EURO).

Conform Anexei 1 a Ordinului pentru aprobarea categoriilor de vehicule și a nivelului rovinietei în 2026 , posesorii de autoturisme care își reînnoiesc rovinieta după 1 iulie 2026 vor trebui să plătească pentru o zi 22 de lei dacă dețin un vehicul electric sau Euro VI, 26 de lei dacă mașina este Euro IV – Euro V sau 29 de lei dacă mașina are norma de de poluare egală sau sub Euro III.

Pentru o lună, rovinieta va costa 48 de lei pentru deținătorii de vehicule electrice și Euro VI, 55 de lei pentru cei cu Euro IV – Euro V și 62 de lei pentru Euro III sau mai jos.

Pentru un întreg an costul rovinietei se majorează la 254 de lei pentru mașinile electrice și Euro VI, la 292 de lei pentru Euro IV – Euro V și la 330 de lei pentru mașinile cu norma de poluare egală sau sub Euro III.