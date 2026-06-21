În schimb, conţinutul de apă din sol va înregistra valori scăzute şi deosebit de scăzute (secetă pedologică moderată şi puternică) în Maramureş, pe suprafeţe extinse din Crişana şi Banat, local în nordul, centrul şi estul Transilvaniei, iar izolat în estul şi centrul Moldovei, precum şi în nordul Dobrogei.

În cultura de porumb, rezerva de apă pe profilul de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare, apropiate de optim şi optime, în Moldova, cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei şi a Transilvaniei, izolat în nord-estul şi nord-vestul Banatului. Deficite de umiditate în sol (secetă pedologică moderată, puternică şi extremă), se vor înregistra în Maramureş şi Crişana, pe suprafeţe extinse din Banat, local în centrul, nordul, nord-vestul, izolat sud-vestul şi estul Transilvaniei, nordul Dobrogei, nord-estul Munteniei şi sudul Olteniei.

Unde se mențin rezerve optime de apă în sol

Potrivit specialiştilor ANM, temperaturile din aer şi sol vor fi optime desfăşurării proceselor de maturare la culturile de toamnă, iar la prăşitoare, creşterea şi dezvoltarea vegetativă se vor desfăşura pe ansamblu în condiţii bune în cea mai mare parte regiunilor, în special pe suprafeţele agricole cu o aprovizionare satisfăcătoare cu apă a solului.

Sub aspect fenologic, la culturile de orz şi grâu de toamnă vor predomina fazele de înflorire (75-100%), precum şi maturitate în lapte, ceară şi deplină (10-100%). De asemenea, la orzul de toamnă se vor continua lucrările de recoltare, pe suprafeţe agricole extinse.

Rapiţa va parcurge formarea boabelor în silicve şi maturitatea tehnologică (10-100%), izolat fiind posibilă declanşarea recoltării. Cultura de floarea-soarelui va înregistra dezvoltarea aparatului foliar (11-22 frunze) şi apariţia capitulului (10-60%), la nivelul întregii ţări.

La porumb se vor continua formarea frunzei a treia (50-100%) şi înfrunzirea (7-16 frunze) în majoritatea zonelor de cultură, uniformitatea şi vigurozitatea plantelor fiind în general bună şi medie. Totodată, la hibriziii extratimpurii şi timpurii se va putea semnala faza de apariţie a paniculului.

Sfecla de zahăr se va afla la înfrunzire (15-22 frunze) şi alungirea axei hipocotile (10-90%), iar cartoful la creşterea lăstarilor laterali şi tuberizarea (30-100%), precum şi îmbobocirea şi înflorirea (10-100%) la soiurile de vară.

În aproape toate plantaţiile, speciile sâmburoase (cais, piersic, vişin, cireş, prun) vor parcurge creşterea şi maturarea fructelor, precum şi înfrunzirea, iar cele seminţoase (măr, păr, gutui) se vor afla la dezvoltarea rodului, creşterea lăstarilor şi înfrunzirea. De asemenea, la soiurile extratimpurii şi timpurii de cireş, vişin şi cais ajunse la maturitatea de consum se vor continua lucrările de recoltare.

La viţa-de-vie din majoritatea podgoriilor se vor înregistra fazele de înfrunzire, creştere a lăstarilor şi înflorire, iar soiurile timpurii de masă se vor afla la formarea şi creşterea boabelor.

Temperaturi de până la 36 de grade în zonele agricole

Potrivit ANM, în perioada analizată, va predomina un regim termic al aerului în general mai ridicat decât în mod obişnuit, în aproape toate regiunile agricole. Temperatura medie diurnă a aerului se va situa între 17 şi 29 de grade Celsius, abaterile termice pozitive fiind de 1 - 5 grade la nivelul întregii ţări. Temperatura maximă a aerului va fi cuprinsă între 25 şi 36 de grade în toate zonele de cultură, iar cea minimă se va încadra între 9 şi 22 grade, pe majoritatea suprafeţelor agricole.

"Sunt prognozate ploi locale cu caracter de aversă, dar şi torenţial, acestea fiind însoţite de descărcări electrice, căderi de grindină şi intensificări temporare ale vântului în aproape toată ţara, iar izolat, cantităţile de apă pot fi mai însemnate din punct de vedere agricol", avertizează specialiştii ANM.

Condiţiile agrometeorologice menţionate vor permite desfăşurarea lucrărilor agricole specifice (fertilizări, erbicidări, praşile manuale/mecanice, tratamente fitosanitare, etc.), în cea mai mare parte a ţării.