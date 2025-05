ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs accidentul violent din Iași, soldat cu 17 victime. Greșeala flagrantă a unuia dintre șoferi

Pe drumul european E85, un camion a intrat frontal, vineri după-amiază, într-un autocar în care se aflau 28 de oameni. Trei femei sunt internate acum la terapie intensivă, iar una dintre ele are un braț amputat.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Accidentul s-a petrecut în localitatea Lețcani. Autobuzul circula regulamentar pe ruta Iași-Hârlău în momentul în care, din sens opus, șoferul camionului a intrat în depășire și a izbit frontal mijlocul de transport în comun. Impactul a fost atât de puternic, încât pe carosabil au rămas împrăștiate bucăți din caroseria autobuzului și paleți căzuți din camion.

Bărbat: „Am văzut duba, care e răsturnată acolo. A depășit linia continuă și s-a izbit exact în șofer."

În mijlocul tragediei, o doctoriță și soțul ei, pompier – aflați în timpul liber, au fost primii care au acordat ajutor victimelor. Apoi zona a fost împânzită de zeci de pompieri, echipaje de ambulanță și polițiști.

Bărbat: „Eram în autobuz, în spate. M-am trezit dintr-o dată și, când m-am uitat, am văzut că vine asta cu paleți și am văzut că se ciocnesc. Atât am apucat să bag mâna, să nu-i vină soției paleți în față."

Femeie: „M-am văzut cu capul în scaunul din față și a picat pe capul meu sticla, țărâna, nici nu știam ce să mai fac."

Georghiță Onofreiasa, purtător de cuvânt ISU Iași: „A fost activat Planul Roșu de intervenție, măsură care presupune suplimentarea semnificativă a resurselor medicale și de salvare la fața locului."

29 de oameni au fost implicați în accident - cu tot cu cei 2 șoferi. Dintre pasageri, 14 adulți și 3 copii au ajuns la spital. După primele îngrijiri, au rămas internate 9 persoane. 3 paciente sunt la terapie intensivă, două dintre ele intubate.

Medicii au fost chemați de acasă, pentru a face față numărului mare de victime. Chirurgii s-au străduit să-i salveze unei femei brațul amputat, însă...

Prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: „La consultul și de chirurgie plastică s-a constatat că nu se poate face replantarea segmentului cules de la locul accidentului și transportat de către echipajul SMURD pentru că efectiv acesta era zdrobit, lipsit de vitalitate.”

Cei doi șoferi au fost testați pentru alcool, iar rezultatele au fost 0. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

