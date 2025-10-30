Angajații loiali ar putea obține 15% din profitul companiei la care lucrează, fără taxe. Proiect de lege depus în parlament

Deputatul Mohammad Murad a anunțat depunerea în Parlament a unei propuneri legislative care introduce în România conceptul de participare a angajaților la profitul companiilor.

Proiectul prevede ca firmele să poată acorda salariaților până la 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent, fără contribuții sociale și cu deductibilitate fiscală integrală.

Noutatea legislativă

„Noua reglementare introduce pentru prima dată în sistemul fiscal românesc un cadru coerent și favorabil pentru participarea angajaților la profit, prin acordarea de facilități fiscale specifice care să încurajeze această formă modernă de compensare. Elementul principal de noutate constă în deductibilitatea fiscală integrală a sumelor acordate angajaților cu titlu de participare la profit, în limita a 15% din profitul brut al exercițiului financiar precedent", se arată în textul proiectului de lege elaborat de Mohammad Murad, deputat AUR, se arată într-un comunicat preluat de Agerpres.

Obiectivele inițiativei

Această inițiativă implementează un model european modern de recompensare a performanței, prin care angajații sunt motivați să participe activ la succesul economic al companiilor. Măsura contribuie la reducerea inegalităților de venit, la creșterea loialității față de locul de muncă și la consolidarea competitivității economiei românești.

„România are nevoie de o legislație care să stimuleze munca cinstită, nu de un sistem care sufocă inițiativa și descurajează performanța. Propunerea depusă de Mohammad Murad reprezintă un pas concret spre o economie echitabilă, în care angajatul devine partener în succesul companiei, nu doar o rotița anonimă într-un mecanism fiscal abuziv", se subliniază în documentul legislativ.

Alinierea la standardele europene

Astfel, introducerea acestor facilități fiscale va contribui la modernizarea relațiilor de muncă și la alinierea practicilor manageriale românești la standardele europene în domeniul managementului resurselor umane și al sistemelor de compensare.

Mohammad Murad susține că munca trebuie răsplătită, iar profitul trebuie să rămână în țară, în beneficiul celor care îl produc.

Proiectul de lege vine în contextul în care România caută soluții pentru creșterea veniturilor angajaților și pentru îmbunătățirea climatului de afaceri, printr-un sistem care să stimuleze performanța și să creeze un parteneriat real între angajatori și angajați. Măsura ar putea genera dezbateri în Parlament, având în vedere implicațiile fiscale și impactul asupra bugetului de stat.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













