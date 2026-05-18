Potrivit magistraților, bărbatul a avut reacția violentă când la spital au fost aduși, noaptea, doi pacienți agitați, care consumaseră alcool. În motivarea lor, judecătorii arată că pe primul pacient, infirmierul l-a lovit cu palmele și pumnii, s-a urcat cu picioarele pe el și l-a tras de păr. Omul a suferit mai multe leziuni, care au necesitat două zile de îngrijiri medicale. Două ore mai târziu, angajatul l-a bătut și pe celălalt pacient.

În fața comisiei de disciplină, a spus că ar fi fost provocat. Bărbatul a fost concediat și trimis în judecată. Magistrații l-au condamnat acum la trei ani de închisoare pentru purtare abuzivă, însă au suspendat executarea pedepsei pe motiv că agresiunea reprezintă un incident izolat în viața bărbatului, pe care acesta nu a știut cum să-l gestioneze.

La momentul respectiv, infirmierul avea probleme familiale, care au putut genera lipsa de autocontrol, menționează instanța în hotărâre. Bărbatul trebuie să plătească și daune morale de 2.000 de euro unui pacient. Celălalt nu s-a constituit parte civilă în dosar.