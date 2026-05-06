Bărbatul de 37 de ani, care a fugit de sub ochii agenților de penitenciar, a reușit să plece din oraș, dar a fost găsit lângă o pădure.

Cum a ignorat somațiile, oamenii legii au deschis focul. Un glonț, care l-a nimerit în torace, i-a fost fatal.

Bărbatul de 37 de ani, care își ispășea pedeapsa de 11 ani și 4 luni la penitenciarul din Craiova, lucra în construcții în apropierea parcului Nicolae Romanescu.

La un moment dat, a profitat de neatenția celor care îl supravegheau și a reușit să fugă. Autoritățile au declanșat imediat acțiunea „Năvodul”.

Sute de polițiști și jandarmi au pornit pe urmele lui. La ieșirile din oraș s-au făcut filtre.

Șofer: „Vă dați seama că ne temem oricând. Noi suntem în față, ei sunt în spate. Pot să ne atace oricând și cu ce vor ei.”

Individul s-a oprit mai întâi la un cimitir, unde și-a schimbat hainele și s-a bărbierit, în încercarea de a-și pierde urma.

Apoi, a luat un taxi spre comuna Brabova, unde voia să ajungă la o prietenă.

Pe traseu, a cerut o cartelă și a furat telefonul unui localnic. Un martor i-a anunțat prezența la 112.

Ioana Popa, localnică: „M-a întrebat dacă am să îi dau o cartelă cu număr. Am zis că nu am, a luat plasa, sărut mâna, la revedere și a luat-o încolo drumul. Pur și simplu avea un comportament normal.”

Corespondent PROTV: „Lucrurile s-au complicat în momentul în care bărbatul, fugarul, s-a apropiat de o pădure, iar agenții de poliție au început să-l someze inclusiv cu focuri de armă. Șase focuri de avertisment au fost trase, însă bărbatul a ținut morțiș să încerce să ajungă în pădure pentru a scăpa, iar apoi au urmat trei focuri de armă îndreptate spre el, iar unul dintre gloanțe l-a nimerit în torace.”

Costel Popa, localnic: „S-au auzit focurile de armă, de avertizare – stai că trag, stai că trag – nu s-a oprit, și acolo s-a terminat totul.”

La fața locului a fost chemată o ambulanță. Medicii au declarat decesul în jurul orei 21 și 30 de minute.

În zonă a ajuns și un procuror criminalist, care a declanșat o anchetă. Polițiștii refac traseul deținutului și încearcă să afle cum a fost posibilă evadarea.

Andrei Oțel, purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Craiova: „Conducerea penitenciarului a demarat o anchetă administrativă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.”

Bărbatul este condamnat din 2024 pentru viol. Nu a fost sancționat disciplinar niciodată.