Angajat al Poliției Cluj, reținut după ce a agresat o tânără cu care întreținea relații sexuale contra-cost

Un angajat al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj este cercetat după ce a agresat o tânără de 21 de ani cu care întreținuse relații sexuale contra-cost.

Individul mai era vizat de un dosar penal aşa că acum a fost reținut.

Bărbatul s-ar fi întâlnit cu tânăra pentru a întreține relaxii sexuale contra-cost. După o discuție mai aprinsă, a lovit-o și apoi i-a furat banii pe care îi dăduse.

Femeia a sunat la 112, iar polițiștii l-au reținut pe individ pentru 24 de ore.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani era angajat în cadrul unui departament administrativ al Inspectoratului Județean de Poliție Cluj, asta după ce în trecut fusese anchetat și pentru alte infracțiuni.

În 2021 a fost implicat într-un scandal în urma căruia a fost cercetat pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice şi lovire sau alte violențe.

Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj a deschis o anchetă internă în acest caz.

