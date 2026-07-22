Vorbim despre un deținut condamnat la aproape doi ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat că a condus sub influența alcoolului, dar și pentru furt calificat. Așa a ajuns să-și ispășească un an și 11 luni de detenție la Penitenciarul de Maximă Siguranță Giurgiu. Însă situația lui juridică este una mult mai complicată, pentru că este vizat de alte dosare, alte procese pentru acuzații extrem de grave, de la ultraj până la trafic de droguri.

Ce s-ar fi întâmplat în penitenciar

Relevant în economia întâmplărilor petrecute duminică la penitenciar este faptul că bărbatul în vârstă de 28 de ani a ajuns duminică seara la Spitalul de Urgență din Giurgiu. Asta după ce, în interiorul penitenciarului, s-ar fi petrecut incidente violente.

Practic, spun surse oficiale din Administrația Națională a Penitenciarelor, în timp ce agenții de poliție penitenciară încercau să-l liniștească, pentru că avea un comportament irascibil, s-ar fi consumat o intervenție cu mult peste intensitatea prevăzută de lege, motiv pentru care bărbatul a ajuns la spital, la Giurgiu.

De acolo, medicii au hotărât să îl trimită la Spitalul Obregia din Capitală pentru evaluare psihiatrică, iar pe drumul de întoarcere cu ambulanța, înapoi spre Penitenciarul Giurgiu, în cursul zilei de luni, ar fi fost victima unei alte intervenții exagerate, violente, fapt ce a făcut ca, în final, la Penitenciarul Giurgiu, să fie chemată pentru a doua oară ambulanța, pentru că deja bărbatul era în stare gravă.

De altfel, spun surse medicale, ar fi suferit inclusiv un stop cardiorespirator, fiind salvat în ultimul moment, pe de o parte de medicii de pe ambulanță, pe de altă parte de medicii aflați în Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului de Urgență din Giurgiu, iar apoi a fost transferat la secția de terapie intensivă și intubat. Asta pentru că starea lui era una extrem de gravă, însă, din fericire, spun medicii, prognosticul este unul optimist, așa că sunt șanse mari ca el să își revină.

Anchetă internă și dosar penal

Aceste incidente au ajuns și la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor, motiv pentru care au fost declanșate mai multe investigații. Ba chiar au fost cerute imaginile surprinse de camerele de supraveghere din interiorul Penitenciarului de Maximă Siguranță Giurgiu, dar și cele obținute de bodycam-urile folosite de agenții de poliție.

De aici și suspiciunea că aceste intervenții ale agenților de poliție penitenciară au fost unele exagerate, pline de violență, motiv pentru care cei implicați în mod direct în aceste incidente au fost mutați în alte sectoare de activitate ale penitenciarului, acolo unde nu vor mai intra în următoarele luni sau în următoarea perioadă în contact direct cu deținuții.

Cel mai important detaliu este faptul că a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu pentru a face anchete penale în ceea ce privește un posibil ultraj comis de același deținut. Pe de altă parte, trebuie făcută o cercetare și în legătură cu o presupusă purtare abuzivă a agenților de la Penitenciarul Giurgiu.